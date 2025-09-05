Nasdaq засилва контрола върху американски публични компании, които се опитват да повишат цените на акциите си чрез набиране на средства за придобиване на криптовалути, съобщава The Information. Случващото се отразява нарастващите опасения относно прозрачността на корпоративните крипто резерви.

Малко след излизането на новината акциите на Strategy спаднаха с 3,5%, пище Yahoo Finance.

Източник: ЕПА

Борсата вече изисква гласуване от акционерите за определени сделки и настоява за по-ясни разкрития от компаниите, насочващи капитал към крипто активи. Компаниите, които не спазят новите правила, рискуват временно спиране от търговия или дори премахване от борсата, твърдят източници на изданието. След новината няколко акции на компании с дигитален резерв отчетоха рязък спад.

Засиленото наблюдение на Nasdaq цели да увери инвеститорите, че правата на акционерите са защитени и информацията остава прозрачна в една от най-горещите корпоративни финансови стратегии в момента.

Данни на Architect Partners показват, че от януари насам 154 публични компании са обявили близо $98,4 милиарда в планирани набирания на средства за покупки на дигитални активи. Това е рязък скок спрямо $33,6 милиарда, набрани от едва 10 компании преди 2025-а година.

След като федералните регулатори на ценните книжа направиха крачка назад, Nasdaq се очерта като основното лице, което наблюдава тези транзакции чрез прилагане на собствените си правила за листване.