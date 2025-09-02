Хонконг е нетърпелив да приеме криптовалутите. Крипто борсите вече посрещат клиенти в търговските центрове, а стотици крипто банкомати са се появили по оживените улици на икономическия център, пише CNN Business.

Миналата седмица Ерик Тръмп - син на президента на Съединените щати Доналд Тръмп и централна фигура в крипто империята на семейството - беше специален гост на срещата на върха Bitcoin Asia в световния финансов център.

Хонконг има амбициозни планове да се възползва от пазара на цифрови активи на стойност 3,8 трилиона долара, като миналия месец беше въведено ново законодателство, което ще позволи на лицензирани фирми да емитират стейбълкойни - вид криптовалута, обвързана с реални активи като щатския долар.

Тъй като континентален Китай забрани търговията и добива на криптовалути, успехът на екосистемата от стейбълкойни в града, като тестова площадка на страната, би могъл да проправи пътя за офшорен токен, обезпечен с юани, и по-нататъшно приемане на технологията.

Източник: iStock

Експертите приветстваха регулацията като първата по рода си в Азия, позиционирайки Хонконг почти наравно с американския Genius Act, който предизвика еуфория около стейбълкойните. Но първоначалният ентусиазъм за стейбълкойн стремежа на града е смекчен от предпазлив регулаторен подход, който му пречи да повтори главоломния растеж, наблюдаван в Съединените щати.

Представители на крипто индустрията изразиха разочарование от строгите изисквания на правителството, като огромния ликвиден резерв и проверка на самоличността на клиента за борба с прането на пари, което повишава разходите за съответствие. Няколко от тези потенциални емитенти, които по-рано изразиха силен интерес, сега са заели изчаквателен подход, тъй като се колебаят да кандидатстват в първия кръг на лицензиране, твърдят източници.

Хонконг се насочи към привличането на бизнеса с криптовалути през 2022 г. с първото си изявление за политиката относно цифровите активи. Актуализация през юни обяви "ангажимент за утвърждаване на Хонконг като водещ световен център за цифрови активи".

Освен стремежа си да укрепи позицията си на международен финансов център, стремежът на Хонконг към стабилните монети подчертава нарастващия интерес на Китай към сектора. Размразяването на реториката на Пекин през последните месеци отразява опита му да интернационализира юана на фона на опасенията, че стейбълкойните, обезпечени с щатски долари, биха могли да засилят хегемонията на долара.

Строгият контрол върху капитала обаче може да попречи на технологията. Поне засега. Десетки фирми вече са изразили интерес да кандидатстват за лицензи за емитиране на стейбълкойни, включително големи банки и технологични компании като Bank of China, китайския гигант в електронната търговия JD.com и филиала на Alibaba Ant Group.

Едно ключово ограничение, свързано с правилата за стейбълкойните, е изискването емитентите да обезпечават своите токени изцяло с "много ликвидни държавни ценни книжа". Изисква се емитентите да поддържат капитал от поне 25 милиона хонконгски долара (3,2 милиона щатски долара), като резервите се държат във висококачествени активи в отделни сметки и са налични за бързо обратно изкупуване.

Финансовите експерти казват, че тези мерки помагат за осигуряване на стабилност и защита на притежателите, но също така ефективно изключват по-малките играчи от пазара.