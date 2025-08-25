Властите в Китай искат да въведат нови правила за ценообразуване на интернет платформити, съобщава Reuters. До това се стига след много оплаквания от търговци и потребители за несправедливо или подвеждащо ценообразуване от страна на големите онлайн гиганти.

Проектът обхваща онлайн магазините, продаващи стоки или услуги и има за цел да насърчи прозрачността и справедливостта на цените, се казва в изявление на Националната комисия за развитие и реформи, цитирано от CNBC.

Източник: GettyImages

Тези, които продават онлайн, "трябва да се договарят и да променят цените чрез стандартизирани средства, като договори и поръчки", заявяват от комисията. Правилата изискват операторите на платформи и търговците да "спазват ясни ценови разпоредби, да увеличат прозрачността на правилата за ценообразуване и своевременно да оповестяват промените в таксите, за да приемат по-добре обществения надзор", се казва в съобщението.

Търговците обвиняват мега платформите в несправедливо манипулиране на цените с цел увеличаване на продажбите, докато потребителите се оплакват от подвеждащо ценообразуване.

През 2021 г. Alibaba беше глобена с рекордните 2,75 милиарда долара за нарушения на антимонополните закони. По-късно от фирмата заявиха, че приемат това.

Лидерите в електронната търговия на Китай тази година отхвърлиха регулаторния риск и буквално водят ценови войни в "незабавната търговия на дребно", при която доставката може да бъде осъществена само за половин час.