Потребителската инфлация в Китай се ускори до най-високото си ниво от близо 2 години насам през ноември, показват последните данни на Националното статистическо бюро (NBS). Паралелно с това, дефлацията при производствените цени продължава. Това са сигурни белези за продължаващия дисбаланс между слабото вътрешно търсене и натиска върху индустриалния сектор във втората по големина икономика в света, смятат анализатори.

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) се е повишил с 0,7% на годишна база през ноември, спрямо ръст от 0,2% през октомври. Това е най-бързият темп на поскъпване от февруари миналата година и отговаря на очакванията на анализаторите. Основният двигател на ускорението са цените на храните, които преминаха от спад към покачване и отчетоха годишен ръст от 0,2% след понижение от 2,9% месец по-рано.

На месечна база обаче ИПЦ се е понижил с 0,1%, след ръст от 0,2% през октомври. Според статистика от NBS това се дължи най-вече на сезонен спад в цените на услугите.

Базисната инфлация, която изключва волатилните цени на храните и енергията и се смята за по-точен индикатор за вътрешното търсене, остава без промяна на ниво от 1,2% на годишна база.

Какво се случва в производството

В същото време дефлационният натиск в индустрията не отслабва. Индексът на цените на производителите (PPI) е отчел спад от 2,2% на годишна база през ноември, спрямо понижение от 2,1% през октомври и по-лош резултат от пазарните очаквания. На месечна база PPI се е повишил с 0,1%, но това не е достатъчно, за да сигнализира за траен обрат в тенденцията.

Според анализатори продължаващата дефлация в индустрията - вече трета поредна година, е знак за структурни проблеми, включително свръхкапацитет, ожесточена ценова конкуренция и колебливо вътрешно търсене. Въпреки усилията на властите да ограничат индустриалния излишък и да стимулират икономиката, признаците за устойчиво възстановяване остават ограничени.

Ръст, но чрез държавни стимули

Китайската икономика, оценявана на около $19 трилиона, все пак е на път да постигне целта на Пекин за растеж от "около 5%" за годината, подкрепена от държавни стимули и стабилен износ. В дългосрочен план обаче експертите посочват нуждата от стабилизиране на имотния сектор, намаляване на младежката безработица и засилване на социалната сигурност, за да се насърчат потребителските разходи.

В този контекст висшето ръководство на страната сигнализира за по-ясен завой към стимулиране на вътрешното потребление. Политбюро на Комунистическата партия обеща да продължи разширяването на вътрешното търсене и да подкрепя икономиката с по-проактивни политики в следващите години.