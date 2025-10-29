Китай изключи електромобилите от списъка със стратегически индустрии в петгодишния си план за развитие 2026-2030 г., което е първо подобно решение от над десетилетие насам. Секторът се бори с предизвикателствата на свръхпроизводството, отбелязва "Ройтерс".
Превозните средства с нова енергия (NEV) - категория, включваща електромобили, хибриди и автомобили с водородни клетки, бяха включени като стратегически развиващи се индустрии в предишните три петгодишни плана, насочени към повишаване на индустриалната конкурентоспособност.
Централното и местните правителства предоставиха милиарди долари в субсидии, помагайки на Китай да постигне водеща позиция на световния пазар на електромобили.
Квантовите технологии и водородът стават приоритет
15-ият петгодишен план, публикуван от държавната агенция "Синхуа", поставя като приоритет квантовите технологии, биопроизводството, водородната енергия и ядрения синтез като нови двигатели на икономическия растеж, изключвайки NEV от списъка.
Автомобилите бяха споменати заедно с жилищата, като правителството призова за премахване на ограниченията за покупка с цел стимулиране на потреблението.
Пълният петгодишен план ще бъде обнародван на парламентарна сесия през март.
През годините Китай се превърна в най-големия автомобилен пазар в света. Но секторът е обхванат от свръхпроизводство, продължителна ценова война и прекомерна конкуренция.
В коментари относно новия петгодишен план, публикувани също от Синхуа, китайският президент Си Цзинпин подчерта важността да се избягва прибързаното развиване и инвестиране в едни и същи "нови производителни сили". "Целим да насочим всички заинтересовани страни да възприемат здравословен, рационален и реалистичен подход в работата си и да се въздържат от прибързано навлизане в нови инициативи", категоричен беше първият държавен и партиен ръководител.
По-рано тази година президентът постави под въпрос дали всяка провинция трябва да развива индустрии като изкуствен интелект, изчислителна мощ и електромобили.
Сега новите насоки за развитието на икономиката ще поставят на изпитание автомобилния сектор на Китай - той ще трябва да докаже, че има силите да оцелее и без държавата да застава зад него.