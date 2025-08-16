Затварянето на най-големия литиев рудник, намиращ се в китайската провинция Дзянси, ще доведе до значително увеличение на разходите за производителите на батерии и на електрически превозни средства. Освен това производството в преработвателните предприятия в провинцията може да спадне с 20%, коментира пред РИА Новости Антонина Левашенко, ръководител на лабораторията за анализ на най-добри международни практики към Института "Гайдар".

Преди дни Bloomberg съобщи, позовавайки се на свои източници, че най-големият производител на литиево-йонни батерии в света, китайската CATL е спряла производството в огромния литиев рудник в провинция Дзянси в Югоизточен Китай за поне три месеца.

"Спирането на мащабното производство в Дзянси, може да предизвика силна корекция в структурата на предлагането на литий на целия китайски пазар и по-нататъшно увеличение на цените му, което от своя страна значително ще увеличи разходите на крайните участници във веригата за доставки - производителите на батерии и електрически превозни средства", коментира спирането на работата на рудника експертът.

Една от причините за забавянията при издаването на лицензи за добив на литий в провинция Дзянси може да са действията на властите на страната за регулиране на ценовата конкуренция на пазара на електрически превозни средства и литиево-йонни батерии, смята Антонина Левашенко.

По този начин, китайското правителство в момента се бори с феномена "инволюция" в сектори, страдащи от свръхкапацитет, предимно в сектора на електрическите превозни средства - когато компаниите, за да постигнат доминация на пазара, толкова намаляват цените на продуктите си, че те стават под нивото на себестойността си, т.е. няма реален икономически растеж, отбеляза анализаторът.

"В случая, ако всичките седем рудника, затворени към момента в китайската провинция, не получат лицензи до края на 2025 г. и съответно не могат да извършват добив, това ще доведе до намаляване на обемите на производство в преработвателните предприятия в провинцията с 15-16 хиляди тона на месец, а това е около 18-19% от общото им месечно производство. Което в крайна сметка частично ще парализира индустрията на провинция Дзянси, която зависи от лития", обясни Левашенко.

Според нея, посочените затруднения при добива литий, могат да са индикатор за намалението на властите на Китай да упражняват по-голям контрол върху своята суровинна индустрия - особено що се отнася до заводите за преработка на литий, потреблението на който се очаква да скочи три пъти до 2040 г., по прогноза на Международната асоциация за литий.