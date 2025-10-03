Китайската компания BYD продаде през септември общо 393 000 електрически превозни средства, което представлява спад с 6% спрямо същия месец на миналата година. Както пише CNBC, това е първият спад в продажбите на годишна база за най-големия в света производител на електрически превозни средства.

Въпреки това, към септември BYD запазва най-големия дял от пазара на електрически превозни средства - 54%.

Продажбите на BYD спаднаха през септември, въпреки традиционно високото търсене на автомобили през есента. BYD обикновено постигаше високи продажби до голяма степен чрез отстъпки в цените, понякога до 30%.

Обаче след предупреждението от юни на китайското правителство за практики на дъмпинг, продажбите на BYD и някои други производители на електрически превозни средства започнаха да се забавят или намаляват.

В началото на септември компанията BYD, по информация на Reuters, е преразгледала в посока надолу плановете си за продажбите за годината и вече очаква да продаде общо 4,6 милиона електрически превозни средства през 2025 г., което е спад с 16% спрямо първоначалната прогноза.

Междувременно други китайски производители на електрически превозни средства отчитат високи продажби през септември, дори поставят рекорди. Leapmotor например, е продала 66 600 електромобила, което е почти двойно на годишна база. Същият годишен скок за месеца направи и Xpeng, продавайки 41 500 електромобила. А Xiaomi успя за преодолее "летвата" от 40 000 продажби на електромобили също през септември.