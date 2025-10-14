Китайският производител на електромобили BYD обмисля Испания като водещ кандидат за изграждането на третия си европейски завод, съобщава Cinco Días, цитирайки Reuters. Решението идва в момент, когато компанията засилва усилията си да увеличи продажбите си на континента.

Планираният завод ще се присъедини към вече обявените проекти на BYD в Унгария и Турция и би представлявал значителен тласък за позициите ѝ в Европа, където китайският концерн се конкурира пряко с Tesla. Освен това проектът би подпомогнал амбицията на Испания да се превърне във водещ център за производство на електрически автомобили.

Според източниците на Reuters предимствата на страната от Иберийския полуостров са по-ниските производствени разходи и развитата мрежа от възобновяема енергия. Макар отдавна да е известно, че BYD търси място за нова европейска фабрика, едва сега Испания се очертава като фаворит.

Миналия месец директорът на BYD за Испания и Португалия Алберто де Аса е завил за информационната агенция, че страната разполага с добра индустриална инфраструктура и достъпна електроенергия, което я прави подходящо място за бъдещо разширяване на производството.

Въпреки това окончателното решение все още не е взето, като няколко държави продължават да се разглеждат като възможности. Очаква се изборът да бъде одобрен от китайските регулатори до края на годината.

По-рано тази година Reuters съобщи, че сред обсъжданите варианти са били Германия и други страни, но високите разходи за труд и енергия са намалили шансовете им. От BYD и испанското Министерство на индустрията са отказали коментар.

Продажбите в Европа на компанията са нараснали с 280% през първите осем месеца на годината спрямо същия период на 2024 г., след като BYD разшири гамата си с плъгин хибриди и изцяло електрически модели. През април тя реорганизира европейските си операции, като нае нови ръководители и увеличи броя на дилърите.

През последните години търговските връзки между Испания и Китай се задълбочawat. Миналата година Мадрид се въздържа при гласуване в ЕС за въвеждане на мита върху китайските електромобили - позиция, която контрастира с отрицателния вот на Германия. По данни на Reuters, Пекин е призовал производителите си да не инвестират в държави, подкрепили подобни мита.

Испания, вторият по големина автомобилен производител в Европа, вече е привлякла сериозни инвестиции - включително от Volkswagen, Chery и CATL. Това бе възможно благодарение на правителствената програма за 5 млрд. евро от 2020 г., финансирана чрез фондовете на ЕС за възстановяване след пандемията от Covid-19.

BYD планира до три години да произвежда всички автомобили за европейския пазар локално, за да избегне митата на ЕС. Строителството на завода в Унгария вече започна, но масовото производство е отложено за 2026 г., докато турската фабрика се очаква да заработи същата година.