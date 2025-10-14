Испанската държавна железопътна компания Renfe обяви инвестиция на стойност 1 млрд. евро, с която ще модернизира, дигитализира и разшири инфраструктурата си за поддръжка на влаковете, предава RTVE. Това е част от интегриран план за поддръжка в периода 2025-2030 г., който цели да подобри качеството на услугите и да ограничи честите повреди и закъснения, създаващи напрежение сред пътниците през последните месеци.

Планът бе представен от министъра на транспорта Оскар Пуенте, който подчерта, че става дума за "най-голямата инвестиция в поддръжката на железниците в историята на Renfe". По думите му целта е проста, но решаваща - "влаковете да се повреждат по-рядко".

Инвестиции в поддръжката и индустриалните бази

Общо 420 млн. евро от плана ще бъдат насочени към работилници за поддръжка, които вече са в експлоатация или в процес на проектиране, а 490 млн. евро - към съоръжения, чиито проекти са в етап на проучване. Допълнителни 295 млн. евро ще финансират Плана за подобряване на индустриалните съоръжения, който вече е реализирал една четвърт от предвидените дейности.

Инициативата обхваща 85% от базите на Renfe Ingeniería y Mantenimiento и ще бъде изпълнявана поетапно между 2025 и 2030 г. "Железопътният транспорт е най-ефективният и устойчив, но за да остане такъв, е необходимо дългосрочно планиране", коментира Пуенте.

По-малко повреди, повече технологии

Новата стратегия предвижда въвеждането на модел за предиктивна поддръжка, който ще използва системи за мониторинг в реално време и автоматични решения за диагностика. Така Renfe ще може да открива и предотвратява повреди, преди те да засегнат пътниците.

Компанията ще интегрира автоматични системи за инспекция на релсовия път, както и модернизирано оборудване в своите индустриални бази. Съществен акцент пада върху дигитализацията и автоматизацията - от анализа на данни до управлението на ремонтни процеси. Renfe изчислява, че това ще позволи да се намали с близо 30% времето, което влаковете прекарват в поддръжка.

Нови висококапацитетни влакове

Паралелно с това Renfe ще подмени част от подвижния си състав, като закупи 279 нови висококапацитетни влака - 200 произведени от Alstom и 79 от Stadler.

Новите модели ще имат повече врати на нивото на перона, по-широки коридори, по-добра климатизация и повече пространство за правостоящи пътници, без това да намалява броя на седящите места. Те ще бъдат оборудвани със системи, които повишават надеждността, и ще могат да се движат до три километра без електрическо напрежение в извънредни ситуации - например при срив в мрежата.

Разширяване на мрежата от работилници и логистични центрове

В рамките на новия план компанията ще изгради 10 нови центъра за поддръжка в ключови градове като Аранхуес (Мадрид), Виланова и ла Желтру (Барселона), Сантандер, Малага и Мурсия. Допълнително се разглежда възможността за още 12 локации, сред които Алкала де Енарес, Парла, Матаро, Алмерия и Ирун.

Renfe ще създаде и три нови логистични бази за резервни части - в Ла Сагра (Толедо), Вента де Банос (Паленсия) и Вияверде, които ще обслужват националната мрежа.

За да оптимизира ремонтните дейности, компанията ще въведе двустепенен модел на работа. Единият екип ще следи състоянието на влаковете чрез дистанционни данни, а вторият ще извършва ремонти и проверки на място, без необходимост от транспортиране до работилниците.

Пътнически растеж и финансов обрат

Въпреки продължаващите предизвикателства, пътническият трафик на Renfe бележи силен ръст. През 2024 г. търговските линии AVE, Avlo, Alvia, Euromed и Intercity са превозили 14,4% повече пътници, а приходите са достигнали 1,4 млрд. евро. Общите постъпления на групата възлизат на над 1,9 млрд. евро, което представлява увеличение от 5,3% спрямо предходната година.

Финансовите резултати също показват стабилизация - загубите след данъци са сведени до 2,9 млн. евро, при 121,5 млн. евро година по-рано. Компанията отчита и намаляване на оперативните разходи, благодарение на мерки за енергийна ефективност и оптимизация на графиците.

Инциденти и натиск от пътниците

Въпреки подобрението в цифрите, Renfe продължава да се сблъсква с поредица от инциденти и закъснения, които подкопават доверието на пътниците. Причините варират от кражби на кабели и ремонти по инфраструктурата, до сривове в системите на Adif - управителя на железопътната мрежа в Испания.

Допълнителен натиск оказват и природни бедствия, включително пожари и наводнения, довели до временни прекъсвания на движението по някои линии. Пътниците настояват за по-добра координация между Renfe и Adif, както и за по-бързи реакции при извънредни ситуации.