Испанкия железопътен оператор Renfe приключва 2024 г. с отчетливо подобрение на резултатите - високоскоростните влакове AVE, Avlo, Alvia, Euromed и Intercity са превозили с 14,4% повече пътници и са донесли 1,4 млрд. евро приходи.

Общите постъпления достигат 1,923 млрд. евро, а печалбата преди лихви и данъци възлиза на 68,6 млн., което бележи обрат спрямо загубата от 83 млн. година по-рано.

Държавната компания свива загубите си почти до нула - само 2,9 млн. евро след данъци, спрямо 121,5 млн. през 2023 г. Ръстът се дължи както на комерсиалните линии, така и на разширяването в чужбина.

Вътрешните линии Cercanías и Media Distancia са с 1,5% по-малки приходи, но запазват около 500 млн. пътници, въпреки безплатните абонаменти и ремонтите по мрежата. Renfe очаква през 2025 г. доверието да се възстанови, а новите влакове, които ще влязат в движение през 2026 г., да подобрят "точността, капацитета и комфорта", пише RTVE.

На международната сцена компанията укрепва присъствието си в Саудитска Арабия и Мексико чрез дъщерната Renfe Proyectos Internacionales, с приходи от 87 млн. евро, и отваря офис в Обединените арабски емирства. Слънчевите панели, програмата TrenLab и дигитализацията на гарите са част от стратегията за устойчивост и иновации.

Приходите от товарните превози намаляват с 8,6%, но секторът се модернизира с европейски средства, насочени към намаляване на емисиите. През 2024 г. Renfe е издала над 1 млн. безплатни карти, улеснявайки пътуванията на милиони испанци.

Железопътният оператор е намалил въглеродния си отпечатък с близо 89% спрямо 2005 г., като 81% от използваната енергия идва от възобновяеми източници. Персоналът вече е почти 20 хил. души, а жените в компанията са се увеличили с 65% за пет години и заемат една трета от управителния съвет.