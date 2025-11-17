Испанският Конгрес окончателно одобри Закона за устойчива мобилност, след като прие 20 поправки на Народната партия (PP) от Сената, предава RTVE. Сред тях е и задължението държавните железници Renfe по закон да възстановят схемата за обезщетения при закъснения - мярка, премахната през юли 2024 г. Отхвърлени бяха предложения, свързани със затваряне на ядрените централи и замразяване на летищните такси на националния летищен оператор Aena през 2026 г.

От Министерството на транспорта и устойчивата мобилност подчертават пред RTVE, че новият закон "признава основно право - правото на мобилност", като носи ползи за работещите, които ще се възползват от корпоративните планове за устойчива мобилност, и гарантира достъп до близо 10 милиарда евро от европейските фондове, обвързани с приемането на нормата.

Текстът беше внесен още в предишния парламент от тогавашната министърка Ракел Санчес, но предсрочните избори през 2023 г. замразиха процедурата. Почти три години по-късно законът е факт, макар и в променен вариант.

Реформата цели да модернизира транспортния модел на Испания чрез стимулиране на електрификацията на железопътния, морския и въздушния транспорт; ограничаване на кратките вътрешни полети при съществуваща жп алтернатива; нов механизъм за държавно финансиране на градския обществен транспорт и задължение компании с над 200 служители да имат планове за устойчива мобилност. Законът предвижда и пренареждане на автобусните маршрути между населените места.

Възстановяване на компенсациите на Renfe

Най-значимата промяна е връщането на обезщетенията при закъснение от 15 и 30 минути за влаковете AVE. Поправката беше подкрепена от депутатите на PP, Vox, Junts, ERC, Podemos и BNG и ще бъде публикувана в Държавния вестник заедно със закона.

Министър Оскар Пуенте е поставил под въпрос приложимостта на мярката, напомняйки, че Renfe вече не е единственият оператор и това може да повлияе на конкуренцията. От самото министерство определят предложението като "популистко", тъй като според тях поставя държавната компания в неравностойна позиция спрямо чуждите оператори, които компенсират пътниците едва след 60 минути закъснение.

PP вижда в одобрената поправка "ясна цензура" към политиките на Пуенте. Според заместник-секретаря по финансите Хуан Браво парламентът е показал, че има алтернативно мнозинство, което поставя интересите на гражданите на първо място.

Данните за 2024 г. показват, че Renfe влиза в периода на регулаторни промени в значително по-добра финансова форма. Високоскоростните линии AVE, Avlo и Alvia са превозили с 14,4% повече пътници и са донесли 1,4 млрд. евро приходи, като общите постъпления достигат 1,92 млрд. евро.

Държавният оператор почти занули загубите си - едва 2,9 млн. евро след данъци, спрямо 121,5 млн. година по-рано - благодарение на по-силен трафик и разширяване на международната дейност. Renfe очаква през 2025-2026 г. новите влакове и цифровизацията на мрежата допълнително да подобрят точността, капацитета и удовлетвореността на пътниците.

Гаранции за транспорта в малките населени места

Депутатите одобриха и поправка, осигуряваща запазване на сегашните спирки, честоти и маршрути на държавните автобусни линии в селските райони - приоритет за PP по време на целия дебат. Също по тяхно предложение ще бъде изготвен национален план за декарбонизация на морския транспорт.

С подкрепата на Vox и Junts беше премахнат текст, който - по инициатива на ERC - предвиждаше промяна в екологичните етикети на автомобилите от страна на Генерална дирекция "Трафик".

Летищните такси, Aena и Ryanair

Увеличението на летищните такси с 6,5% от 2026 г. се превърна в една от най-оспорваните части от транспортния пакет на Испания. Правителството аргументира мярката с нуждата от инвестиции в сигурност и модернизация, докато авиокомпаниите предупреждават, че по-високите тарифи ще се прехвърлят върху цените на билетите. От Aena контрират, че поскъпването е умерено и необходимо, за да не изостане инфраструктурата спрямо европейските конкуренти.

Спорът се изостри особено с Ryanair, която обвини Испания, че "затваря вратите си за туризма". Ирландският превозвач вече е съкратил близо 2 милиона места това лято и предстоящата зима, като заплашва да премахне още 1 милион седалки догодина. Aena и транспортното министерство определят поведението на компанията като "изнудване", подчертавайки, че останалите оператори приемат тарифната корекция далеч по-умерено.

Това отвори възможност за конкурентите. Vueling, Iberia Express, Binter, Volotea и Wizz Air бързо започнаха да запълват освободените места, добавяйки общо над 400 хиляди седалки за предстоящия сезон. Най-агресивна е Wizz Air, която планира 10 милиона места в Испания през 2025 г. - 20% ръст на годишна база - и подготвя 40 нови маршрута до март 2026 г. На Канарските острови операторите също разширяват капацитета си, докато Ryanair намалява присъствието си.

В контекста на рекордните над 33 млн. пътници през август испанските летища навлизат в нов етап на конкуренция, в който отстъплението на Ryanair се превръща в шанс за останалите превозвачи да укрепят позициите си.