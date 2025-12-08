Миналата седмица столичната община на Букурещ обяви, че е осигурила безвъзмездно европейско финансиране на стойност почти 400 млн. евро - най-мащабната подкрепа за транспортната система на града досега. Средствата ще бъдат насочени към ключови инвестиции, които да подобрят качеството и устойчивостта на градския транспорт, предава Romania Insider.

С получените пари ще бъдат закупени 100 нови екологични тролейбуса и 63 трамвая, ще се модернизират около 50 км трамвайни линии, както и депата "Титан" и "Колентина". Проектът включва и разширяване на трамвайната мрежа по Prelungirea Ghencea - нов двоен участък от 5,8 км и покупка на още 16 трамвая.

Временният кмет Стефан Будждъвеану подписа договора за финансирането заедно с Агенцията за регионално развитие Букурещ-Илфов. Той подчерта, че това е най-големият европейски ресурс, отпускан за градски транспорт в румънската столица.

Освен безвъзмездните средства, общината е поискала и съфинансиране от Европейската инвестиционна банка, която вече е одобрила 300 млн. евро в подкрепа на приоритетните проекти на града.

Финансирането ще бъде насочено основно към обновяване на транспорта на повърхността, както и към няколко проекта, свързани с топлоснабдяването. По думите на временния кмет тази комбинация от европейски грантове, външни заеми и собствени средства дава възможност за реализиране на инвестиции, които иначе биха били недостижими.

Това не е единственият голям проект, свързан с транспорта на румънската столица. Отново през миналата седмица бе подписано строителното разрешително за paзшиpeниeтo нa мeтpo линиятa M4 - пpoeĸт, ĸoйтo ce oцeнявa нa 3,5 млpд. eвpo.

Hoвaтa oтceчĸa, дългa 11 ĸилoмeтpa, щe cвъpжe гapa Ceвep (Gаrа dе Nоrd) c гapa Πpoгpecyл (Gаrа Рrоgrеѕul) и щe вĸлючвa 14 метроcтaнции. Българските "Tpeйc Гpyп Xoлд" и "Джи Πи Гpyп" в ĸoнcopциyм c тypcĸaтa Dоguѕ щe cтpoят eдиния oт двaтa yчacтъĸa нa нoвoтo тpace.