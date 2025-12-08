Зимният туризъм в Северна Гърция навлиза във фаза на силен подем, подкрепен от мащабни инвестиции в обновяването на най-популярните планински и ски дестинации. Целта е не само по-добро посрещане на туристите през активния зимен период, но и превръщането на планинските региони в целогодишни центрове за отдих и спорт, пишат гръцките медии.

По данни на Ангелос Каляс, генерален секретар на Панхеленската федерация на хотелиерите (POX), средната заетост в хотелите на зимните дестинации достига около 75% за периода 20 декември-10 януари. Очаква се показателите да надминат миналогодишните, тъй като традиционно част от резервациите се правят в последния момент до средата на декември.

Наблюдават се известни забавяния в някои райони, свързани със земеделските протести, но засега това не променя общата възходяща тенденция.

В редица популярни зимни локации резервираността за коледните празници вече е почти максимална. В Арахова тя надхвърля 80%, в Мецово достига 85%, в Пелион - около 75%, а в Янина - над 90%. В Калаврита хотелите са запълнени на 90%, в Карпениси и Метеора - на 95%, докато във Флорина, Едеса, Кастория и Иматия нивата доближават пълна заетост.

Поради разположението на празничните дни тази година традиционните тридневни почивки в много случаи се удължават до петдневни.

Въпреки добрите резервации, Каляс отново посочва негативното влияние на краткосрочните наеми, които оказват натиск върху организирания хотелски сектор в планинските райони.

Северна Гърция модернизира ски центровете си

В някои от водещите ски курорти в северната част на страната снегът вече е достатъчен за откриване на сезона. Ски центърът Вора (Каймакчалан), третият по височина в Гърция, очаква окончателно разрешение за старт на работа, докато други курорти вече са завършили първия етап от своите инвестиционни програми, финансирани по линия на Фонда за възстановяване.

Ски център Анили в Мецово наскоро откри обновената си хижа и очаква специален оперативен лиценз до дни. Курортът влиза в сезона с нов шестместен лифт, модерен влек, нови снежни оръдия, разширен паркинг и писти, които вече могат да обслужват до 2500 души на час - четири пъти повече от миналата година.

Ски зоната "Триа-Пенте Пигадия" на планината Вермио също бележи сериозен напредък. Инсталирани са 35 нови оръдия за изкуствен сняг и нова система за производство на покритие, а след празниците ще започне монтажът на планински влакчета. Центърът въвежда и електронни билети. До 2026 г. трябва да приключи и пълното обновяване на хотела, който, заедно със спортната база, ще може да приема спортни отбори за летни подготовки.

В Писодери хижата вече работи, а през май 2026 г. ще стартират проекти за модернизация за €15 милиона. Значителни инвестиции се предвиждат и във Василица. Планът на компанията U Cert, която получи 40-годишен концесионен договор, предвижда вложения от €36 милиона, насочени към превръщането на курорта в първия гръцки "365 Alpine Resort".

В него са заложени модернизация на лифтовете, изграждане на нова централна хижа, обновяване на съществуващите постройки, строителство на луксозен комплекс и развитие на летни активности като туризъм, колоездене и екстремни спортове.

Регион Източна Македония и Тракия вече вложи €735 хиляди в повторното отваряне на легендарната "Дядовата писта" в център Фалакро след 16-годишна пауза. Планира се и нов проект за €150 хиляди, който да превърне района в четирисезонна дестинация с туристически маршрути, катерачни зони и дейности на открито.

Паралелно върви подготовка на генерален план за развитие и устойчиво управление на центъра.

Солун - все по-силен зимен магнит

Солун, който през последните години развива активен зимен и празничен туризъм, отчита нов скок в интереса. През октомври заетостта на хотелите достига около 80%, а първата половина на ноември също премина успешно.

За новогодишната нощ вече са запазени 95% от местата, като основният поток идва от балканските страни и Турция. За Коледа заетостта е около 70%. В същото време около 4100-те обекта за краткосрочно отдаване под наем в града също работят при високо търсене.

Северна Гърция видимо ускорява темпото на развитие в сегмента. А България със сигурност следи процесите отблизо.