Продължаващият военен конфликт в Иран оформя нов глобален пейзаж и въвежда ниво на несигурност за гръцкия туризъм през 2026 година, пише Ekathimerini. А общото послание на водещите играчи на гръцкия туристически пазар е необходимостта от спокойствие.

Според оценките въздействието над сектора ще зависи от продължителността и интензивността на военните операции: кратка криза ще позволи бърза корекция на пазара и постепенно намаляване на разходите за енергия, докато продължителен конфликт ще влоши инфлацията, ще удари международната верига на доставки и ще създаде по-широки икономически проблеми.

Източник: iStock

Първите ефекти вече са видими. Туроператори и частни клиенти от чужбина всеки ден питат гръцките хотелиери и агенти за ситуацията в Гърция. Няколко авиокомпании спряха полетите си от Близкия изток до Атина и други градове на страната.

Въпреки че няма регистрирана вълна от анулации, с изключение на отделни случаи за първата половина на март, пазарът е в очакване. Потвърждаването на предварителните резервации се отлага за по-късна дата.

Очевидно при малко вероятния сценарий на асиметрични атаки от екстремисти в европейски и други градове ситуацията ще стане още по-сериозна. Не на последно място, съществуват и притеснения дали дори краткосрочен скок в разходите за енергия ще се отрази на бюджетите за пътуване, намалявайки търсенето.