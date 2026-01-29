Фючърсите на суров петрол Брент достигнаха $70 за барел за първи път от септември, след като американският президент Доналд Тръмп предупреди Иран да сключи ядрена сделка, ако не иска нови военни удари, съобщават световните агенции.

Глобалният еталонен сорт петрол скочи с до 3,8% до $71,01, докато американският West Texas Intermediate надхвърли $65,75 за барел.

В публикация в социалните медии в сряда Тръмп заяви, че американските кораби, които нареди да бъдат изпратени в региона, са готови да изпълнят мисията си "със скорост и насилие, ако е необходимо".

Брент върви към най-голямото месечно увеличение от четири години насам, като към момента скокът е с над 17 на сто.

Суровият петрол се повиши през 2026 г., опровергавайки очакванията за пазар, притиснат от значително свръхпредлагане. Вместо това геополитическите напрежения от Иран до Венецуела и голямото прекъсване на доставките в Казахстан помогнаха за укрепването на цените.

Последните заплахи на Тръмп вкараха рискова премия в цените.

"Потенциалът Иран да бъде ударен е ескалирал геополитическата премия на петролните цени с потенциално $3 до $4 за барел. Петролните цени могат да останат по-високи, отколкото мнозина очакваха, въпреки че пазарите започнаха годината с очаквания за голямо свръхпредлагане", казаха анализаторите на Citigroup начело с Антъни Юен в бележка, цитирана от Bloomberg.

"Непосредствената пазарна загриженост е колатералната щета, ако Иран нанесе удар по съседите си или още по-показателно, затвори протока Ормуз за 20-те милиона барела дневно петрол, които преминават през него," каза пред "Ройтерс" анализаторът на PVM Джон Еванс.

Американски удар може да застраши потоците на суров петрол от Близкия изток - регион, който отговаря за около една трета от световните доставки. Иранското възмездие може да се разпростре и до прекъсвания на корабоплаването през Ормузкия пролив - тесен морски проход, който разделя Иран и Арабийския полуостров. Танкери, превозващи петрол и втечнен природен газ, преминават през протока, за да доставят товари по света.

Когато през миналата година Израел удари Иран председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев коментира пред Money.bg, че производството на Иран е в рамките на 2-2,5 млн. барела, което може да бъде заместено, но"при затваряне на Ормузкия пролив никой не може да прогнозира докъде ще стигнат цените".

Тръмп многократно отправяше предупреждения към Иран, но напоследък те са свързани по-скоро със смъртоносното потушаване на протести от Техеран, отколкото с ядрените му дейности. В отговор Иран заяви, че е готов за диалог, но предупреди, че ще отговори с безпрецедентна сила, ако бъде притиснат.

Техеран активизира и дипломацията с ключови сили в Близкия изток.