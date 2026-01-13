Нови 25-процентови мита ще засегнат стоките от всички държави, които поддържат търговски отношения с Иран, обяви американският президент Доналд Тръмп. Причината са опитите на Техеран силово да потуши антиправителствените протести в страната, като в сблъсъците жертвите са стотици, а според някои източници - хиляди.

Тръмп обяви, че санкциите "влизат в сила веднага", но, както отбелязва Би Би Си, има много неясноти. На първо място - как ще се изчислява митото и дали ще е върху ставките от миналата година. Ако е така, например, американските купувачи на китайски стоки ще трябва да плащат 72,5% повече.

Според бившия главен икономист на МВФ Морис Обстфелд подобен ход "ще нарани самите САЩ и няма да промени и на йота поведението на иранците".

Освен това, трябва да напомним, че главните търговски партньори на Иран са Китай, Ирак, ОАЕ, Турция и Индия - с едно изключение това са все сериозни икономики с глобална сила.

Пекин веднага и очаквано реагира с изявление на китайското посолство във Вашингтон: "Китайската позиция срещу безразборното налагане на мита е ясна и последователна. Митническите войни нямат победители и принудата и натискът не решават проблеми. Протекционизмът нарушава интересите на всички засегнати страни".

Затова и Китай "ще предприеме всички нужни мерки, за да защити своите легитимни права и интереси".

Иранците излязоха по улиците заради сриваща се валута и галопираща инфлация, която наду цените на основно хранителни стоки с до 70%. Всичко това - на фона на така или иначе сериозни US санкции. Новите мита може да създадат и хуманитарна криза, предупреждават експерти - около една трета от вноса на Иран в момента са храни.

Мащабът на сблъсъците в страната е трудно да бъде установен заради прекъсването на онлайн комуникациите. Според източници на Би Би Си и "Ройтерс" обаче вече говорим за хиляди загинали, претоварени болници, липса на кръв и сериозни разрушения в много градове.

Властта твърди, че САЩ и Израел подклаждат протестите, като бяха организирани и митинги в нейна подкрепа.

Германският канцлер Фридрих Мерц коментира, че "ставаме свидетели на последните дни и седмици" на аятоласите в Иран: "Когато даден режим може да задържи властта само чрез насилие, на практика това е краят му. Населението се вдига срещу този режим".