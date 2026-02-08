Когато група криптоентусиасти решават да поръчат 4,5-метрова позлатена статуя на Доналд Тръмп за 300 000 долара, схемата им изглежда солидна. Техният мемкойн $PATRIOT - за който скулптурата на Тръмп служеше като своеобразен промоционален трик, щеше скоро да излети до Луната, покривайки разходите за произведението и дори повече.

Шокиращо и невиждано в света на крипто - случи се точно обратното. Въпреки осигуряването на "сочно, много сочно място" за статуята в курорта на президента Trump National Doral Miami, $PATRIOT се сгромоляса.

Днес мемкойнът - който се хвалеше с пазарна капитализация от цели $77,7 милиона около завръщането на Тръмп в Белия дом през януари 2025 година, има зад себе си само $2,8 милиона, докато високата статуя събира прах в Охайо. Предприемачите още не са я платили.

Планът за статуята е измислен в групов чат в Telegram през юли 2024 година, точно след като Тръмп оцелява при опит за убийство в Бътлър, Пенсилвания, с вдигнат юмрук във въздуха. Крипторазработчикът Ашли Сансалоне иска да превърне този решителен образ в основа на мемкойн. Той се обединява с десния активист т Дъстин Стоктон и политически свързания крипто инвеститор Брок Пиърс.

Докато ухото на Тръмп все още е превързано след срещата с куршума, Сансалоне се свързва със скулптора Алън Котрил, 73-годишен майстор, чиято бронзова статуя на Томас Едисън е изложена в Капитолия . През годините Котрил е изработвал статуите на повече от дузина президенти.

Криптоинвеститорите обаче искат тази на Тръмп да бъде още по-висока. Искат и козметични корекции. "Крипто момчетата казаха, че трябва да се отърва от част от двойната брадичка. Трябваше да го оформя по-слаб", разказва Котрил пред NYT.

Мемкойнът е пуснат в продажба в края на 2024 година и за кратко скача, докато Тръмп обещава да превърне Съединените щати в "криптостолицата на планетата".

Поддръжниците - пъстра тълпа от либертариански крипторазработчици и правоверни MAGA фенове, дори получава одобрението на бившия съветник на Тръмп Стив Банън.

След това идва реалността, както винаги се случва, когато са замесени мемкойни. Токенът се срива на фона на вътрешни конфликти и най-вече на дебюта на собствения мемкойн на семейството на държавния глава - $TRUMP. Така цената на $PATRIOT за нула време спада с 90%.

Междувременно започва да си търси $90 000 от хората зад мемкойна - без позволението му използват снимки на статуята му за маркетинг цели. Макар тя все още да не е платена.

В крайна сметка се стига до споразумение - да му платят 150 000 долара за правата върху статуята. Скулпторът все още чака над половината от тези пари и, докато не ги получи, 4,5-метровият златен Тръмп си остава при него.