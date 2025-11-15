Осемдесет и пет годишна къща в нюйоркския квартал Куинс се продава за 2,3 милиона долара, съобщава The Wall Street Journal. Макар да се намира в Jamaica Estates - един от най-хубавите райони на квартала, и площта ѝ да е повече от 300 квадратни метра, не те я правят специална. Стойността на сградата се повишава от факта, че това е родният дом на настоящия американски президент.

Двуетажната къща в стил "Тюдор" е построена през 1940 г. - шест години преди раждането на Доналд Тръмп, от баща му Фред. Според изданието тя има пет спални, още толкова бани, двор и гараж. Именно там са преминали първите четири години от живота на държавния глава.

Това не е първият път, в който къщата сменя собственика си. Малко преди обявяването на резултатите от изборите през 2016 година, американският предприемач Майкъл Дейвис купува имотът за 1,39 милиона долара (макар според брокерската агенция реалната му стойност да е около 950 хиляди).

Предположенията му, че цената ще скочи след победата на Тръмп, се оказват верни и той препродава сградата на китайски инвеститор за 2,14 милиона долара в деня на стъпването му в длъжност, пише New York Post.

Според различни източници в периода 2017-2025 година имотът за кратко е отдаван под наем за 4 хиляди долара на месец, а по-късно е превърнат в тематично Airbnb за около 700 долара на вечер. През 2017 година, в знак на протест срещу имиграционните политики на Тръмп, глобалната организация Oxfam наема къщата и настанява в нея бежанци.

Томи Лин - настоящият собственик на къщата - я купува за 835 хиляди долара през февруари 2025 г. Значителният спад в цената ѝ с дължи на лошата поддръжка през последните години, като спукана тръба води до появата на мухъл, а мазето е обитавано от повече от двадесет котки.

"В къщата нямаше вода, нямаше ток. Не беше годна за живеене.", обяснява Лин пред The Wall Street Journal.

Новият собственик инвестира 500 хиляди долара в основен ремонт, като запазва оригиналната тухлена фасада на сградата, но обновява интериора изцяло. Надява се съчетанието между архитектурния стил, модерното обзавеждане, историята на къщата и благоприятното ѝ местоположение да привлекат купувачи.

Според експертите пазарът на луксозни имоти в квартала е силен. Последните обяви често надвишават 3 милиона долара, а по-рано тази година шестстайна къща се продава за около 4 милиона, обяснява агентът за недвижими имоти Джевон Гратино от Brown Harris Stevens.