Огромен брой китайски производители на електрически автомобили се изправят пред критичен момент през 2026 година на фона на отслабващото вътрешно търсене, което се очаква да принуди хронично губещите фирми да напуснат най-големия автомобилен пазар в света, пише South China Morning Post, като цитира анализатори.

Около 50 нерентабилни производители на електрически превозни средства в континентален Китай са под натиск да намалят бизнеса си или да прекратят операциите, тъй като се прогнозира автомобилният сектор на страната да отчете спад в продажбите следващата година - първото такова свиване от 2020 година насам.

То е причинено от проблемите с свръхкапацитета в индустрията и отслабващата правителствена подкрепа.

"Времето играе срещу онези играчи, чиито автомобили не могат да впечатлят младите водачи. Резултатите следващата година ще бъдат решаващи за повечето нерентабилни производители на електрически автомобили", коментира пред вестника Цян Кан, който притежава фабрика за автомобилни печатни платки в източната провинция Дзедзян.

Борейки се с изтичащите парични субсидии и данъчни облекчения, вътрешният автомобилен пазар се очаква да види рязък спад в доставките следващата година, дори ако производителите предложат значителни отстъпки за привличане на купувачи. Това е консенсусната прогноза на автомобилните анализатори.

Очаква се Пекин да обяви дали субсидията от 20 000 юана (2852 долара) за замяна на стари автомобили ще бъде подновена през януари. Купувачите на електрически коли в момента са освободени от 10-процентен данък при покупка. От януари обаче се въвежда 5-процентов налог, а пълната ставка ще се прилага от 2028 г.

Deutsche Bank прогнозира миналия месец, че общите доставки на превозни средства в страната ще паднат с 5% през 2026 година. През октомври JPMorgan прогнозира, че общите продажби на автомобили в Китай - както с бензинови двигатели, така и електрически, могат да спаднат с между 3% и 5% следващата година.

Разгръщането на огромен производствен капацитет доведе до няколко брутални ценови войни през последните три години, като те засегнаха рентабилността на местните играчи. Всички китайски производители на електрически автомобили също инвестираха милиарди долари в научноизследователска и развойна дейност в надпревара за технологично предимство пред конкурентите си на пазара, което влоши перспективите им за печалби.

Само шепа от тях - включително BYD, най-големият производител на електрически автомобили в света, и подкрепяната от Huawei Technologies компания Seres, станаха печеливши през същия период.

"Това ще бъде игра на оцеляване, като печелившите производители стават победители, докато нерентабилните играчи рискуват скоро да им свършат средствата ", каза Ин Ран, бизнес ангел от Шанхай.

За повишаване на рентабилността се очаква повече китайски производители на електрически автомобили да засилят усилията си за разширяване на продажбите в чужбина, включително пускането на специфични модели, насочени към основни чуждестранни пазари.

Общото производство на превозни средства в Китай, включително автобуси, камиони и леки автомобили, може да достигне 33 милиона единици през 2025 година в сравнение с прогнозен капацитет от около 50 милиона единици, каза през октомври Ник Лай, ръководител на автомобилните изследвания в Азиатско-тихоокеанския регион в JPMorgan.

Така или заводите трябва да работят на две трети от капацитета си, или трябва да се насочат към външни пазари.

Средната нетна печалба на автомобил - разликата между продажната цена и производствените разходи като суровини, труд и логистика, е около 5000 юана сред китайските производители, според Лай. Това са ужасно малко пари - буквално един смартфон от висок клас струва повече.

Той добави, че маржът може да се увеличи четирикратно до 20 000 юана, ако производителите експортират повече автомобили на чуждестранни пазари, където продуктите им могат да постигнат по-високи цени.

Стивън Дайър от консултантската компания AlixPartners заяви през юли, че само 15 китайски марки за електрически автомобили, или 10% от общия брой в страната, ще реализират печалба през следващите пет години, докато ценовата конкуренция продължава да свива печалбите.