Групата на "Авто Юнион" ЕАД става официален представител за България на най-големият производител на електрифицирани превозни средства в света - китайската BYD, става ясно от официално съобщение.

Вече е онлайн и специализираният сайт, на който са достъпни характеристиките и цените на първите модели електромобили и plug-in хибриди, които се продават у нас.

Очаквано, BYD навлизат на нашия пазар доста агресивно от ценова гледна точка. Така например популярният седан Seal 5 в хибридна модификация - с 210 конски сили системна мощност и 1050 километра пробег започва от €30 650. Електрическият Seal в базовата си версия струва €43 800.

Компактният градски електромобил BYD Dolphin Surf в базовата си версия е €20 050, като тя е с 220 км комбиниран пробег или над 350 км в града.

Има и performance модели като електрическия Sealion (520 конски сили еквивалентна мощност) или такива с огромна автономия като Seal 6 DM-I Touring (хибрид, който изминава 1350 км с едно зареждане).

Първият шоурум на BYD у нас ще е на столичния бул. "Христофор Колумб" 43 и ще бъде готов в края на март. От "Авто Юнион" посочват, че техни специалисти, обучени директно от китайската компания, ще отговарят за гаранционното и извънгаранционното обслужване.

BYD, които само през 2025 г. доставиха рекордните 4,6 млн. превозни средства, са поредната китайска марка в портфолиото на българския вносител. Той предлага още модели на Dongfeng, Forthing, DFSK и M-Hero.

Източник: BYD

Според Fakti.bg е възможно да видим и още един дилър на BYD у нас - гръцката Sfakianakis Group, която у нас доставя Suzuki чрез фирма "Миркат", е с ексклузивни права за китайския бранд в родината си и има амбициите да обхване изцяло Балканите.

Бизнесът с китайски автомобил през последните години рязко се разшири и в резултат все по-често виждаме по улиците возила от марки, които до неотдавна бяха екзотика.