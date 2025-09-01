Китайският гигант BYD, който успешно завладява европейския пазар на електромобили и глобално се изправя срещу Tesla, се изправя пред едно от най-големите си предизвикателства досега.

През юли компанията регистрира впечатляващи над 13 000 нови регистрации на Стария континент - ръст от 225% на годишна база, според данни на Европейската асоциация на автопроизводителите (ACEA). Този успех обаче е засенчен от сериозни финансови проблеми у дома в Китай.

Акциите на BYD в Хонконг се сринаха с почти 8% в понеделник, след като компанията обяви рязък спад на печалбите за второто тримесечие. Нетната печалба за периода април-юни беше 6,36 милиарда юана (891 милиона долара), което представлява спад от около 30% в сравнение със същия период на 2024 г. - първото подобно понижение за повече от три години, съобщава CNBC.

Парадоксът е, че този резултат идва въпреки силното разширяване на международните продажби, които помогнаха приходите да нараснат с 14% до около 201 милиарда юана. Чуждестранните приходи, без да се включват Хонконг, Макао и Тайван, скочиха с 50% за първата половина на годината до 135,4 милиарда юана.

Причината за финансовите затруднения се крие в жестоката ценова война на китайския пазар. BYD сама призна в своя доклад, че "засилената ценова конкуренция и прекомерните маркетинг разходи" на китайския пазар оказват "неблагоприятно периодично въздействие върху развитието на индустрията". Иронията е, че именно BYD беше един от основните двигатели на тази ценова война, обявявайки множество кампании за намаления от 2023 година насам.

Цените на автомобилите в Китай са паднали с около 19% за последните две години до около 165 000 юана (22 900 долара). Брутният марж на BYD се сви до 18% от 18,8% в първата половина на 2024 година, въпреки че остава сред най-високите в индустрията.

Загрижени от нелоялната конкуренция, китайските власти през май предупредиха, че ще наказват автопроизводителите за подхранване на ценовите намаления. Правителството се опасява за сигурността на веригите за доставки и сериозно да навредят на международната репутация на Made in China, отбелязва Bloomberg.

BYD реагира на предизвикателствата с увеличени R&D инвестиции, като разходите нараснаха с повече от 50% на годишна база. Компанията също се ангажира да спазва новите правителствени правила за разплащане с доставчиците в рамките на 60 дни, значително съкращавайки предишния си период от 275 дни.

Въпреки предизвикателствата, BYD продължава да разширява глобално присъствието си, като се фокусира върху по-печелившите чуждестранни пазари. Компанията е на път да постигне 1 милион продажби извън Китай и общо 5,1 милиона превозни средства за 2025 година.