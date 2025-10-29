Бившият главен изпълнителен директор на Stellantis Карлос Таварес, отправи остри критики към Илон Мъск и начина, по който той управлява Tesla. Популярният експерт заяви, че не е сигурен дали американският производител на електромобили ще съществува след едно десетилетие.

Таварес подаде оставка от Stellantis в края на 2024 г. след серия от конфликти с борда на директорите, на фона на спад в продажбите на концерна. Само няколко месеца по-късно, през лятото на 2025-а, подобен спад вече засегна и Tesla. А компанията доскоро беше синоним на иновации и успех в електрическата мобилност.

Automotive News цитира думите на Таварес пред френското издание Les Echos, според който Tesla е надценена. Нещо повече, според него китайският конкурент BYD вече е по-ефективен и води в технологичната надпревара.

"Загубата на Tesla на фондовия пазар ще бъде колосална, защото тази оценка е просто стратосферна. Не съм сигурен, че Tesla ще съществува все още след 10 години. Това е иновативна компания, но ще бъде победена от ефективността на BYD", коментира Таварес.

Китайското настъпление

Не е тайна, че китайските автомобилни компании навлизат все по-агресивно на световния пазар. Изданието припомня, че главният изпълнителен директор на Ford Джим Фарли също е признавал, че Китай изпреварва западните конкуренти както по производствена ефективност, така и по технологични иновации. Това е и причината Ford да инвестира милиарди в своята нова платформа Universal EV (UEV).

Междувременно, Илон Мъск се изправя пред множество предизвикателства. Продажбите на Tesla спадат, а част от лоялните фенове се дистанцират от емблематичния мениджър заради политическите му позиции и участието му в правителството на Доналд Тръмп.

Допълнително напрежение внася и съдебен иск от акционери, недоволни от действията му. Въпреки това, бордът на директорите на Tesla обсъжда възможността да му предложи компенсационен пакет на стойност $1 трилион с цел да го задържи начело на компанията.

$1 трилион, но срещу какво?

Според Ройтерс председателят на борда Робин Денхолм е предупредила колегите си, че Мъск може да се оттегли от Tesla, ако предложението не бъде одобрено. В писмо до членовете на борда тя подчертава, че неговото лидерство е било решаващо за успеха на компанията - въпреки видимите проблеми.

Фактите обаче говорят друго: Model S и Model X вече изглеждат остарели, Model 3 и Model Y почти не са се променили от пускането им, а дългоочакваният Cybertruck не оправда очакванията, коментира специализираното издание. А обещаната "достъпна" Tesla за $25 000 така и не се появи, като вместо нея клиентите получиха обновен Model 3 за близо $40 000.

Дори и да бъде одобрено обаче предложението за $1 трилион няма да гарантира успех. То включва амбициозни цели, които Мъск трябва да постигне, за да получи пълната сума.