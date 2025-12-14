Електромобилният производител Tesla заема последното място в класацията за дългосрочна надеждност на употребявани автомобили. Това сочи ново проучване на Consumer Reports, цитирано от специализираното издание Motor 1. Макар данните да изглеждат стряскащи, анализаторите отбелязват, че има и позитивна тенденция при по-новите модели на компанията.

Проучването обхваща автомобили на възраст между пет и десет години от общо 26 автомобилни марки. Tesla получава "Присъда за надеждност" от едва 31 пункта, което я поставя под Jeep (32), Ram (35) и Chrysler (36).

Този период съвпада с началото на мащабното производство на Model 3, когато компанията сглобяваше част от автомобилите си в голяма палатка на паркинга на завода си във Фримонт, Калифорния — условия, които не са оптимални за изграждане на дълготрайни автомобили.

Въпреки това Consumer Reports подчертава, че качеството при новите модели на Tesla се подобрява. Марката вече е в топ 10 по предвидима надеждност при новите автомобили, но препоръката е да се избягват по-старите ѝ модели.

Източник: iStock

На противоположния край на класацията стоят Lexus и Toyota, които отново доминират със съответно 77 и 73 пункта. Трети е Mazda с 58, следват Honda (57) и Acura (53).

Според Стивън Елек, ръководител на програмата за автомобилна аналитика в Consumer Reports, марки като Lexus и Toyota водят класацията благодарение на "консервативни редизайни" и постепенни подобрения, вместо резки промени и внедряване на рискови технологични нововъведения. Това като цяло прави автомобилите им надеждни както когато са нови, така и с напредването на годините.

Все пак за Tesla има и добри новини. В класацията за нови автомобили марката е на девето място с предвидима надеждност от 50 пункта, изпреварвайки Kia (49), Ford (48) и премиум конкуренти като Audi (44), Volvo (42) и Cadillac (41).

На дъното на класацията за нови автомобили е друг производител на електрически автомобили — Rivian, с едва 24 пункта, следван от Ram с 26, Jeep с 28 и GMC с 31 пункта.