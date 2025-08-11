Компанията за електромобили Tesla, която е оценена на над 1 трилион долара, официално кандидатства за лиценз за доставчик на електричество на домакинствата и бизнеса във Великобритания.

Компанията, базирана в Тексас, е подала заявлението си до британския енергиен регулатор Ofgem в края на миналия месец чрез своето дъщерно дружество Tesla Energy Ventures, намиращо се в Манчестър, съобщават медии на Острова.

Заявлението е подписано от Андрю Пейн, който работи в Tesla от 2016 година и ръководи европейските енергийни операции на компанията с екип от над 60 души. Очаква се новият бизнес да носи марката Tesla Electric и да се фокусира върху доставката на електричество на потребители, които притежават продукти на Tesla като автомобили или батерии.

Компанията вече има опит в енергийния сектор чрез своя доставчик на електричество в Тексас, Tesla Electric, стартиран през 2022 година. Услугата позволява на собствениците на Tesla да зареждат автомобилите си евтино и ги възнаграждава за продажбата на излишна слънчева енергия или електричество, съхранявано в домашните им батерии, обратно в мрежата.

Tesla получи лиценз за производство на електричество още през 2020 година и вече продава домашни батерии Powerwall и зарядни устройства за електрически автомобили на британски домакинства. Енергийното подразделение на Tesla, основано през 2015 година, беше усилено със закупуването на SolarCity за 2,6 милиарда долара през 2016 година.

Навлизането в британския енергиен пазар идва в момент, когато Tesla изпитва трудности с продажбите на автомобили в Европа. Данните показват, че продажбите на нови Tesla модели във Великобритания са паднали с почти 60% спрямо миналата година - само 987 броя през юли в сравнение с 2462 година по-рано. Пазарният дял на компанията се сви до 0,7% от 1,67% преди 12 месеца.

В Германия продажбите също регистрираха спад от 55,1%, достигайки 1110 коли през юли. Анализаторите свързват слабите резултати с нарастващата конкуренция от китайски производители на електрически автомобили като BYD, както и с противоречивите политически изяви на Илон Мъск и неговото влияние върху обществените нагласи спрямо марката.

Така Tesla все повече започва да разчита на диверсификацията си - включително в енергийния бизнес, като възможност за растеж на британския пазар.

Ако заявлението бъде одобрено, Tesla може да започне да конкурира големите доминиращи компании на британския енергиен пазар като EDF, British Gas, E.ON Next и по-новия участник Octopus Energy още от следващата година.

Процесът на оценка от страна на Ofgem може да отнеме до девет месеца, като крайното решение се очаква в рамките на година.