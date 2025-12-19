SpaceX е закупила над 1000 Tesla Cybertruck на стойност десетки милиони долари, пише Electrek. Аерокосмическата компания може да придобие до 2000 бройки, като при базова цена на пикапа от 79 990 долара това означава инжекция от между 80 и 160 милиона долара за производителя на електромобили.

SpaceX ще използва Cybertruck в своя обект Starbase в Тексас, като замества традиционните работни бензинови возила.

Покупката идва в момент, в който Tesla се бори да превърне интереса на клиентите в продажби за своя силно поляризиращ модел. От началото на производството преди повече от две години Tesla е реализирала само около 60 000 от над 1 милион резервации, които твърди, че е получила за автомобила.

Анализатори от бранша оценяват, че Tesla продава по-малко от 20 000 Cybertrucks годишно - по-малко от 10% от производствения капацитет от 250 000 единици, планиран за фабриката й в Тексас.

Слабите продажби на Cybertruck се дължат до голяма степен на неспазените обещания, дадени при представянето му през 2019 г. Илон Мъск първоначално обяви, че пикапът ще се продава на цена от 39 900 долара, но сегашният базов модел струва двойно повече.

Tesla обединява продажбите на Cybertruck с тези на Model S и Model X в отчетите си, но данните за регистрациите сочат, че компанията е продала само 85 133 бройки от трите премиум модела взети заедно. Дори това представлява спад от 38% спрямо нивата от 2024 г., като Cybertruck се оценява на по-малко от 30 000 от тези продажби.

Покупката на SpaceX дава тласък на Tesla в трудното четвърто тримесечие. Автомобилният производител трябва да достави 568 917 автомобила през четвъртото тримесечие на 2025 г., за да избегне втора поредна година на спад в доставките, след като до септември е реализирал 1,22 милиона доставки.

Въпреки това, продажбите в САЩ са спаднали до близо четиригодишно дъно от 39 800 автомобила през ноември, което е спад с 23% на годишна база, според ексклузивни данни на Cox Automotive, предоставени на "Ройтерс".

Изтичането на федералния данъчен кредит от 7500 долара за електромобили в края на септември елиминира ключов фактор за продажбите, като скокът на Tesla през третото тримесечие от 497 099 доставки се дължи до голяма степен на клиентите, които се втурнаха да се възползват от стимула.