Продажбите на електрическия Cybertruck на Tesla се срутиха с 48% през 2025 година, показват нови данни за родния за компанията американски пазар, цитирани от CBS.

През миналата година са били продадени само 20 237 броя Cybertruck, спрямо 38 965 през 2024-а, според цифрите от годишните доклади за продажби на електрически превозни средства на Kelley Blue Book.

Други модели на Tesla също се борят да привлекат купувачи - продажбите на автомобилите X, S и Y на производителя отбелязаха спад на годишна база. Model 3 на Tesla беше единственото превозно средство в гамата с по-силно търсене, като продажбите нараснаха до 192 440 броя, анемичен ръст от 1,3% спрямо 2024 година.

Tesla посочи "несигурността от променящата се търговска, митническа и фискална политика" като част от предизвикателствата, пред които е изправена, в презентация миналата година. Компанията все пак остава доминиращ продавач на електрически автомобили в САЩ, като отчита около 46% пазарен дял през 2025 година.

През януари компанията съобщи, че глобално е доставила 1,64 милиона превозни средства през 2025 година - спад от 9% спрямо 1,79 милиона през 2024-а. Tesla беше изпреварена от китайската BYD като най-големият производител на електромобили в света.

Индустриални предизвикателства

Tesla не е единственият производител на електромобили с по-слаби продажби. В автомобилната индустрия общо продажбите на електрически превозни средства миналата година достигнаха приблизително 1.3 милиона - спад от 2% спрямо 2024 година.

Едно препятствие е достъпността, предвид че електрическите автомобили остават по-скъпи от бензиновите. Към ноември средната цена на нов електромобил беше $58 638, в сравнение с по-малко от $50,000 за конвенционалните коли, според Cox Automotive.

Законът за данъци и разходи, приет от Конгреса миналата година, също елиминира данъчните кредити както за нови, така и за употребявани електромобили, което критиците предупредиха, че може да направи колите недостъпни за много хора.

Дефект след дефект

Tesla пусна футуристично изглеждащия стоманен Cybertruck през 2023 година с начална цена от $60 990. По това време изпълнителният директор Илон Мъск ги рекламира като най-здравия пикап на пазара, способен да тегли изключително тежки товари.

Въпреки това возилата се сблъскаха с вълна от механични и други проблеми. Миналата година Tesla изтегли 46 000 броя Cybertruck поради проблем с облицовката, който според Националната администрация за безопасност на пътищата може да се откачи от превозното средство и да представлява риск за други шофьори.

Превозното средство също беше обект на отзовавания заради проблеми с камерата за задно виждане, чистачките и педалите.

Cybertruck-овете станаха и център на дебати около ролята на Мъск в администрацията на Тръмп начело на Департамента за правителствена ефективност, като някои хора вандализираха превозни средства в Tesla дилърски центрове в знак на протест.