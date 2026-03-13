Инвестиции по време на международни "турболенции" - не е лесно да се прецени как да стане това, необходимо е да се преценят множество фактори. Как да се ориентираме и какво да имаме предвид за да можем да инвестираме успешно, дискутират в панела "По-богати след 10 години" на форума "Money.bg Лични Финанси: Бъдеще". Модератор на панела беше Главният редактор на Money.bg Георги Минев. Форумът на водещата бизнес медия на България се проведе в пълна зала в хотел Hyatt Regency Sofia.

Участници в панела бяха : Наталия Петрова - Изпълнителен директор на "Конкорд Асет Мениджмънт"; Мартин Търпанов - Ръководител отдел "Търговия с дългови ценни книжа" в "Делта сток" АД и Цветислав Лазаров - Финансист и инвестиционен консултант, част от екипа на Find2be.

Логично, въпросът с инфлацията беше един от основните, тъй като от нея в известна степен зависи и доходността на инвестициите.

"Инфлацията е нещо, което през последните години Европейската централна банка се опитва да регулира и тя да бъде на нива от около 2%, но вие виждате, че има и периоди, в които тази цел не бива достигната, бива преминавана. Това означава, че парите губят постепенно своята покупателна способност. За това е изключително важно българският спестител да не бъде само спестител, а да бъде и инвеститор", посочи Наталия Петрова.

Източник: money.bg

По думите й, според изследване на Европейската асоциация за фондов мениджмънт, през последните 10 години, ако вие сте инвестирали 10 000 евро във фонд и 10 000 евро в банков депозит, покупателната способност на тези пари - не доходността, ще се е изменила по следния начин - тези средства, които са били инвестирани във фонд, ще са станали 12 494 евро, а тези, които са инвестирани в депозит, в настоящия момент ще имат покупателната способност от 8 000 евро. Т.е. ето тук идва един от рисковете, с които ние трябва да се преборим е, да не бъдем спестители, а да бъдем инвеститори, за да можем да решим този проблем.

Изпълнителният директор на "Конкорд Асет Мениджмънт" посочи още, че другият риск е свързан с това, че е необходимо да диверсифицираме активите си, да не ги държим на едно място - да не бъдат концентрирани в депозити или в недвижим имот, например - а да имаме възможност да инвестираме в различни класове активи, така че да се преборваме с настоящата ситуация.

В крайна сметка ние сме догонващи в ЕС на средните нива на доход и като икономика, каза Мартин Търпанов. "И когато ние правим по-висок ръст и заплатите ни се повишават по-бързо, нормално е да има и малко по-висока инфлация в страната.

Това, което се случва в момента като геополитика, особено с заявките за изцяло промяна на световният ред, е възможно да има доста сериозни отражения в инвеститорските нагласи и в стратегията на инвеститорите в следващите няколко години. Тук говорим за процеси, които е възможно да имат изключително проинфлационен характер.

Дори за два-три месеца да бъде затворен Ормузкият пролив, това ще пренесе инфлация по цялата верига. От всички възможни вериги на продукти и така нататък.

Източник: money.bg

Цветислав Лазаров, коментирайки скока на цената на петрола напоследък, обърна внимание на факта, че цената е многокомпонентната, като един от факторите е логистиката, застраховки и др. А геополитиката и финансите винаги са "скачени съдове". "Това винаги ще бъде така и няма как да се случат нещата.

Като цяло дълговият пазар е с най-голямата капитализация в света - около 130 трилиона долара е този пазар. Когато говорим за финансиране с дълг, цената на привлечения капитал винаги е по-ниска. Защото се печатат пари, обезпечават се с бондове и после отиват в банките. Въпросът е обаче как да се управлява дългът, посочи финансистът.

Много големи компании, като BlackRock например, искат да демократизират пътя между инвеститора и този който иска да получила капитала, т.е. кредитополучателя. Лазаров уточни, че алтернативните инвестиции в световен мащаб са около 20 трилиона долара. А от тях е и т.нар. "частен кредит", който е около 2 трилиона долара.

Волатилността на пазарите всъщност не е нещо отрицателно, тя е "пулсът" на пазарите, допълни Цветислав Лазаров.

По думите му, за хора които нямат специално финансово образование, Р2Р платформите са лесен и спокоен начин да получиш една не лоша средна до умерена доходност, като междувременно имаш друга основна професия.

Цветислав Лазаров - финансист и инвестиционен консултант, част от екипа на Find2be и представител на P2P инвестициите (осъществяват се "от човек на човек" и се извършват изцяло онлайн чрез специализирани платформи) коментира, че привлеченият капитал винаги е по-евтин. По думите му, P2P платформите, като цяло са много близки до дълговите инструменти. Той посочи, че рискът и доходността са свързани, т.е. без риск при инвестиране няма (висока) доходност.

Източник: money.bg

Относно идеята на Министерството на финансите, и физически лица да могат за купуват държавни облигации, която обаче не се осъществи.

Според Мартин Търпанов, това би било една чудесна опция, особено като се има предвид, че спестяванията на гражданите в банките са над 55 млрд. евро при доходност от лихви под 1%. ДЦК сега са с доходност за 2 години над 2%, като при това на практика са безрискови. Според проекта, предлага се да има 2 типа облигации, които да могат да бъдат търгувани и от граждани - краткосрочни и дългосрочни, като вторите да се търгуват чрез БФБ.

Наталия Петрова се съгласи с това мнение, посочвайки че нещата според нея ще се случат, но по-бавно. Това ще даде възможност на инвеститорите физически лица да имат достъп до най-нискорисковите финансови инструменти, каквито са ДЦК. При това, сега доходността им е по-висока от тази на банковите депозити. По думите на Петрова, "стъпвайки" на БФБ, по този начин индивидуалните инвеститори може за проявят интерес към търговия и с други финансови инструменти. А след като се увеличи броят на търгуващите през БФБ, това ще доведе и до по-голяма ликвидност на българския капиталов пазар.