Най-големите рискове както за международните, така и за българските пазари и за инвеститорите са текущата геополитическа турболентност, която твърде вероятно ще доведе до повишаване нивата на инфлация. Това заяви в специолно интервю за читателите и зрителите ни Мартин Търпанов, ръководител отдел "Търговия с дългови ценни книжа" в DeltaStock. Експертът взе участие и на форума "Money.bg Лични Финанси: Бъдеще".

Пред камерата ни Търпанов подчерта, че "инфлацията вече еродира спестяванията и доходите на гражданите".

"Очаква се един период на стагфлация, при който централните банки нямат много полезни ходове. Разбира се, други притеснения са свързани с това, че в AI сектора има опасения, че се развива много сериозен балон, който може също да потопи финансовите пазари", коментира Мартин Търпанов.

Източник: iStock

Според анализатора огромната задлъжнялост на част от страните, които следва да финансират предстоящите огромни военни разходи е проблем за всички инвеститори.

"Инвеститорите и в частност българските инвеститори са изправени пред една много предизвикателна среда. Вижте, аз съм от по-консервативните инвеститори и винаги тръгвам от по-черните сценарии, защото трябва да сме подготвени за тях. Да, има и по-благоприятни сценарии, разбира се, при които тази криза геополитическа ще бъде решена в рамките на няколко седмици и най-безболезнено, така че да тръгнат корабите с петрол през прохода, за да може да се пресече в зародиш този инфлационен шок, който се очаква."

Най-умните ходове за стартиращите български инвеститори днес

Мартин Търпанов съветва начинаещите инвеститори у нас да бъдат добре подготвени за своя инвестиционен хоризонт и с това какъв риск са склонни да поемат.

"Трябва много да четеш, много да се учиш и образоваш, за да си наясно какво представляват финансовите инструменти. Много хора инвестират във финансови инструменти, които не разбират. А когато ти намериш своя рисков профил, трябва да избереш нещо, което е достатъчно диверсифицирано, така че да те предпазва от рискове на някакви единични позиции.

Защото ние вече видяхме, че почти няма защитен актив - всичките ни познати активи като акции, облигации, дори крипто, ценни метали, в един момент цената им се понижаваше. Единствената цена, която се повишаваше беше на енергийните източници."

Анализаторът съветва начинаещите играчи на финансовите пазари да бъдат много отговорни към своите инвестиции, без излишни и непремерени рискове, защото само така ще могат да запазват и увеличават богатството си. В този ред на мисли Търпанов подчертава, че изкуственият интелект е рискова инвестиция, особено за хората, които не са много добре запознати с цялата екосистема и архитектура на този пазар.

Цялото интервю гледайте във видеото!