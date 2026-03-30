Войните, включително разширяващият се конфликт в Близкия изток, увеличават рисковете за авиобизнеса и за безопасността на пътуващите, тъй като коридорите за полети се свиват и дроновете стават все по-разпространени, съобщи за Reuters водещият европейски регулатор за авиационна безопасност.

Продължаващата вече един месец война в Иран променя въздушното пространство в Близкия изток и увеличава смущенията в полетите, включително запушва маршрути между Азия и Европа, които преди това са преминавали или са прелитали над региона. Това удря директно приходите на авиокомпаниите, коментират експерти.

В допълнение към продължителния конфликт между Русия и Украйна и боевете между Пакистан и Афганистан, случващото се днес в Иран принуждава авиокомпаниите да се насочват към все по-тесни коридори, особено над Азербайджан и Централна Азия.

"Ясно е, че концентрирането на трафика по определени маршрути, наличието на въздушно пространство за контрол на въздушното движение, фактът, че трафикът може да използва маршрути, които не са толкова обичайни, може да генерира рискове за безопасността", каза Флориан Гийерме, изпълнителен директор на Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA).

Коментарите са първите от европейския авиационен регулатор от избухването на войната в Близкия изток в края на февруари. Авиацията е сред най-разрушените индустрии, като пилотите са изправени пред нарастващи рискове от ракети и дронове.

Гийерме, ветеран в сектора, който преди това е ръководил френската система за контрол на въздушното движение, заяви, че екипажът и диспечерите са обучени да предвиждат и смекчават рисковете. Въпреки това, затварянето на въздушното пространство или ограничаването на полетите понякога е било неизбежно.

"Ние в авиацията разполагаме със средствата за смекчаване на риска. Едно от тези средства е да разчистим небето", каза той, добавяйки, че макар това да е причинило смущения на пътниците, то остава най-ефективният начин да се държи плътността на трафика "под контрол по всяко време".

EASA, която обединява 31 европейски държави, подготвя редовен преглед на своята авиационна стратегия във време, когато един от най-безопасните видове транспорт е изправен пред нарастващи опасности - от смущения в GPS и дронове до оперативни заплахи като нестабилни подходи и инциденти на пистата.

Миналият петък Европейската агенция за авиационна безопасност поднови препоръката си да се избягва въздушното пространство над Иран, Израел и части от Персийския залив до 10 април.

Заплахата на дроновете

От EASA изготвят по-ясни насоки за това какви правомощия могат да бъдат използвани за противодействие на нарастването на опасната активност на дронове, насочена към граждански летища. Летищата в ЕС се борят с инциденти с дронове, които експертите по сигурността свързват с така наречената "хибридна война" - комбинация от военна сила, кибератаки и други намеси.

След нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г., дроновете се превърнаха в ключово оръжие и от двете страни. Летища от Стокхолм до Мюнхен се сблъскаха с прекъсвания, свързани с дронове, за които се подозира, макар и не е потвърдено, че са свързани с конфликта.

Според Европейската агенция за авиационна безопасност са необходими по-ясни правила, особено предвид нарастването на "държавната" активност на дронове.