British American Tobacco (BAT) обяви, че ще съкрати около 5500 работни места и ще прехвърли още 3500 позиции към външни изпълнители, сред които Accenture. Общо около 9 000 служители - близо 20% от персонала извън САЩ, са засегнати от мащабното преструктуриране, целящо намаляване на разходите и повишаване на рентабилността, съобщава "Ройтерс".

Програмата, известна като Fit2Win, се очаква да генерира допълнителни годишни спестявания от 600 млн. британски лири (около 793 млн. долара) до 2028 г., като 500 млн. лири от тях са планирани до 2027 г. Икономиите от програмата ще бъдат реинвестирани предимно в портфолиото от продукти без дим.

Преструктурирането не обхваща американския пазар - най-голям за компанията. Все още няма подробности за засегнатите държави.

Пазарът реагира сдържано - акциите на BAT паднаха с 1,6% до 46,73 лири в понеделник, докато индексът FTSE 100 се понижи с едва 0,3%.

Анализаторът на Barclays Палав Митал отбеляза, че макар компанията да е сигнализирала за предстоящи съкращения още през февруари, мащабът им може да изненада инвеститорите.

Нов стратегически курс

В основата на плана стои мащабна автоматизация, подкрепена от изкуствен интелект, анализ на данни и опростяване на операциите - инициатива, анонсирана от временния финансов директор Джавед Икбал в началото на годината.

Прехвърлянето на 3500 роли към стратегически партньори е сред най-мащабните подобни операции в сектора на потребителските стоки.

Преструктурирането отразява и стратегическия завой на BAT от традиционните цигари към продукти от ново поколение - вейп устройствата Vuse и никотиновите паучове Velo. Делът на тези продукти в приходите на компанията достигна 18,2% през 2024 г., но BAT изостава от ключовия си конкурент Philip Morris International.

Традиционният тютюневият бизнес е в структурен спад - компанията прогнозира свиване на продажбите в бранша с 2,5% тази година.

Допълнителен натиск оказват американските регулатори, чието бавно одобряване на лицензи за нови продукти отвори вратата за внос на нелегални китайски изделия. В същото време потребителите в САЩ все по-масово преминават към по-евтини марки заради покачването на цената на живота.

British American Tobacco има сериозно присъствие у нас - както с цигарите Dunhill, Rothmans, Lucky Strike, Kent, Pall Mall и Camel, така и с новите категории продукти, в които са glo, Vuse и Velo.

"Бритиш Американ Табако Трейдинг" ЕООД има над 100 служители, а приходите му за 2024 г. са почти 1,2 милиарда лева, при 8,6 милиона лева печалба.