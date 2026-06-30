Volkswagen продаде подразделението си за задвижващи системи Everllence, обяви съкращаването на до 100 000 души и все така акциите му се търгуват на 15-годишно дъно. Пред германския автомобилен гигант стои по-труден въпрос: какво следва?

Инвестиционните банкери вече са пред вратата с нови предложения за разпродажба, профсъюзите се готвят за сблъсък, а пазарът чака отговор дали групата изобщо има работеща стратегия за излизане от кризата.

Ducati, Lamborghini, Scout - следващите на тезгяха?

След успешния търг за Everllence съветниците на Volkswagen активно настояват за нови сделки. Сред обсъжданите варианти са продажба на мотоциклетната марка Ducati - идея, която групата е разглеждала и през 2017 г. - и борсово листване на производителя на суперколи Lamborghini, пише FT.

Главният изпълнителен директор на американската марка за пикапи Scout е заявил пред изданието, че IPO на това подразделение също е реална опция, а компанията провежда проучване за привличане на външни инвеститори.

Volkswagen са сигнализирали и за възможно излизане от батерийното звено PowerCo и от звеното за автономно шофиране ADMT. Групата вече е намалила дела си в производителя на камиони Traton.

Анализаторите са скептични, че всички тези сделки могат да се повторят при сходни условия. Раздялата с губещи активи като PowerCo едва ли ще донесе приходи, сравними с Everllence.

"Най-доброто нещо би било просто да се спрат инвестициите и да се приеме, че похарченото досега са потънали разходи. Мисля, че това може да е най-добрият финансов резултат", заяви пред FT Патрик Хумел, анализатор в UBS.

Отворен остава и въпросът накъде ще отидат парите от евентуалните продажби - към инвестиции в нови електромобили или към покриване на разходите по самото преструктуриране. "Позитивното виждане е, че Volkswagen ще използва приходите за инвестиции. Скептичното е, че парите просто ще финансират съществуващи неефективности", коментира източник на световното бизнес издание.

За момента относително сигурно е само едно - Volkswagen няма да се разделят с големите си подразделения като Skoda, Audi или Seat/Cupra. Те отговарят за голяма част от приходите, а освен това инженерните процеси в рамките на групата са така интегрирани, че евентуална продажба ще затрудни сериозно развойната дейност.

Профсъюзите няма да се примирят

Докато ръководството планира нови сделки, синдикалните лидери се готвят за открит конфликт. Синдикатът IG Metall и работническият съвет оповестиха в понеделник, че представителят на работниците Даниела Кавало изобщо не е запозната с мащаба на плановете за съкращения, пише Bloomberg.

При Volkswagen профсъюзите традиционно заемат половината от местата в надзорния съвет - в момента дори повече, след като независим член не се е кандидатирал за преизбиране, добавя медията. Провинция Долна Саксония разполага с право на вето върху ключови решения по силата на т.нар. "закон за Volkswagen", а закриването на крупни германски заводи е законово изключително трудно.

Надзорният съвет се събира на 9 юли - заседание, което може да прерасне в открита конфронтация. В момента последно, колкото му трябва на VW е голяма стачка или сблъсък с властите. А и двете изглеждат много трудни за избягване при положение, че групата иска да се освободи от една шеста от служителите си.

AlphaValue определиха потенциалното преструктуриране като "отлична новина", но веднага добавиха, че остават скептични. "Конкуренцията от Китай се засилва, а европейската регулация остава неблагоприятна за европейските производители, налагайки промени с темпо, което е неустойчиво", пишат от аналитична компания, цитирани от MarketWatch.

Времето не работи за Блуме

Дори ако всички сделки се сключат и съкращенията се прокарат, Volkswagen трябва едновременно да намери ресурс за следващото поколение електромобили - иначе BYD и другите китайски марки няма как да бъдат спрени.

Анализаторите на Citigroup, водени от Харалд Хендрикзе, определиха ситуацията като показателна за "колко трудна е станала" позицията на западните автопроизводители в условията на нова индустриална политика, пише MarketWatch.