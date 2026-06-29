Пътуванията на българите в чужбина с цел туризъм през май 2026 г. са отчели ръст от близо 30 000 спрямо същия месец миналата година.

Общо над 390 000 са били на почивка извън страната, а по работа са пътували над 160 000 българи.

Официалната статистика на НСИ показва, че докато за почивка избираме масово дестинации в Европейския съюз, при служебните пътувания се наблюдава лек отлив в рамките на ЕС и сериозна активност към държави извън него.

Майски празници навън

За почивка българинът все по-често ходи в Гърция. Малко над 125 000 са били в южната ни съседка, което е с над 10 000 човека повече от миналата година по това време.

Освен абсолютния фаворит, сериозен ръст в категорията "Почивка и екскурзия" записва и Република Северна Македония, където пътуванията нарастват с над 5700.

Стабилно увеличение на туристите от България има и към традиционни европейски дестинации като Германия (общо над 27 000), Италия (над 24 000) и Испания (около 15 000) - традиционно туристически дестинации.

На този фон Белгия също отчита положителен тренд с над 1600 повече български посетители с цел отдих.

На другия полюс обаче се намират Сърбия и Турция, които регистрират най-осезаем отлив на български туристи през май. Ваканционните пътувания към Сърбия са намалели с над 2800, а тези към Турция бележат спад от 2200 спрямо същия период на миналата година.

Интересно е, че до Русия са пътували над 200 човека, което все пак е спад от предишната година, когато страната е приела 368 българи.

Пътуване по работа

При служебните пътувания общият брой е нараснал с над 2400, като бизнес пътуванията в рамките на Европейския съюз отчитат спад. Този отлив се усеща най-силно при пътуванията по работа до Белгия и Гърция. Командировките до Белгия бележат спад от 1694.

При Франция пък има ръст от почти 900 командировани до общо над 3800 българи.

Българите са активизирали присъствието си на други пазари. Категоричен лидер тук е Турция, където служебните пътувания на българите са скочили с над 4200.

Сериозен ръст от 1750 командировани отчита и Обединеното кралство.

Като цяло групата на "Други европейски страни извън ЕС" привлича близо 5000 повече служебни пътувания на годишна база.

Любопитна подробност в статистиката е пълното затишие при бизнес пътуванията до по-далечни дестинации. Конфликтът в Близкия изток е свил наполовина и без това скромните бизнес посещения в Израел - едва 35 за целия месец.