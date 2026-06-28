Намиращ се в североизточната част на Русия, полуостров Камчатка е известен със студените си зими и мъгливи лета. Част от Тихоокеанския огнен пръстен, на територията му се отчита силна сеизмична дейност - земетресения, цунамита и изригвания на вулкани. В резултат на това, регионът трудно попада във ваканционните планове на средностатистическия турист.

Управляващите обаче са решили да променят това. През юни 2025 година стартира изграждането на луксозен курорт "Три вулкана". Името му идва от разположението му в долината на вулканите Вилючинск, Горели и Мутновски. Обявената стойност на проекта е близо 67 милиарда рубли или малко над 850 милиона долара по актуален курс.

Източник: Корпорация за развитие на Камчатка

Очаква се курортът да работи целогодишно, като комбинира популяризирането на местни забележителности и развитието на спа, ски, планински и круизен туризъм. Според плановете на територията му ще има хотелски комплекс, пътнически въжени линии, ски комплекс с 30 км писти и три кабинкови лифта, детска тренировъчна зона и пожарна станция.

Планирането на комплекса е стартирало още през 2019 година, като се очаква да отвори врати през 2028 година. В момента строителните дейности са на етап поставяне на основи, като пречка са неблагоприятните климатични условия.

"Изкопните работи вече са завършени, включително изкопни ями за хотели и пожарна станция. Поради обилна снежна покривка обаче строителните и монтажни работи са преустановени от декември 2025 г.", отбелязва пред Ведомости министъра на икономическото развитие на Камчатски край Галина Басова.

Източник: Корпорация за развитие на Камчатка

Промяна в дяловете на учредителите на "Три вулкана Парк" ООД пък наложи преразглеждане и преустройство на първоначалния план, като в момента се чака одобрение от правителството. Най-вероятно новият вариант ще е с по-малка площ и променен график на изпълнение.

Въпреки това, курортът остава приоритет за страната, твърди медията. По-рано тази година "Три вулкана" беше отличен от консултантската фирма Strategy Partners като най-атрактивния инвестиционен проект за туризъм в Русия. Като основна причина компанията открои това, че е един от малкото, при които механизмите за финансиране и институционалната подкрепа са публично потвърдени, което намалява риска от прекъсване на строителството.

Освен популяризиране на туризма и развитие на района, курортът се очаква да привлече чуждестранен капитал, да осигури над 800 нови работни места и да насърчи изграждането на нова модерна инфраструктура. Според министъра на туризма Владимир Русанов броят на туристите в Камчатка през миналогодишния летен сезон се е увеличил с 22%, достигайки над 90 хиляди души.