Шофьори от съседни държави масово пътуват до Полша, за да зареждат по-евтино гориво, след като правителството във Варшава въведе таван на цените и намали данъците върху бензина и дизела. Така страната се превърна в една от най-евтините дестинации за зареждане в Европейския съюз. Тенденция, която вече започва да създава напрежение и в съседни държави.

Икономисти от PKO Bank Polski отчитат необичаен скок в продажбите на горива на дребно. През април те са нараснали с 13,4% спрямо март, докато плащанията с банкови карти на местните потребители по бензиностанциите остават почти без промяна.

Според анализаторите това означава, че ръстът идва основно от чуждестранни шофьори и компании, които се възползват от по-ниските цени в Полша.

От април полското правителство намали данъците върху горивата и въведе дневен таван на цените, за да ограничи ефекта от поскъпването на енергията след конфликта с Иран. Финансовият министър Анджей Домански вече заяви, че мярката вероятно ще бъде удължена и през юни.

Политиката обаче има сериозна цена - около 1,6 милиарда злоти месечно, или приблизително $440 милиона.

По данни на ЕС литър бензин Eurosuper 95 в Полша е струвал средно €1,49 през миналата седмица, второто най-ниско ниво в съюза след Малта.

Подобен натиск вече доведе до временни ограничения за чуждестранни шофьори в Словакия. Там правителството за кратко въведе по-високи цени на дизела за автомобили с чужда регистрация, преди мярката да бъде отменена след критики от страна на ЕС.

От Orlen, най-големия търговец на горива в Полша, заявиха, че засега "горивният туризъм" не е оказал значително влияние върху общите продажби на компанията.