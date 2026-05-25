Японският зелен чай напусна пределите на Азия, предизвиквайки световен интерес, а матча латето стана модерната напитка на Запада. Според World Tea News миналата година матчата е представлявала 50% от общия износ на японски чай, като три четвърти отиват за САЩ. Докато през 2023 година световният ѝ пазар възлиза на 4,3 милиарда долара, то прогнозите сочат, че до 2030 година той ще достигне 7,43 милиарда долара.

Сега обаче друг азиатски продукт е на път да влезе в състава на напитките в кварталното кафене.

Лилавото е на мода

Така нареченото убе или лилав ямс е лилав сладък картоф, който произхожда от Югоизточна Азия и в частност - Филипините. Според потребителите вкусът му има нотки на ванилия и ядки. Макар да присъства като традиционна съставка в местната кухня от векове, едва сега придобива световна популярност заради необичайния си цвят, привличащ вниманието в социалните мрежи, и полезни свойства (съдържа витамини, антиоксиданти, калий, мед, желязо и фибри).

В момента навлиза все по-убедително в хранително-вкусовата индустрия, като се среща в състава на напитки, сладоледи и дори бургери. Използва се и в други сектори като козметичния, например.

Според Министерството на търговията и индустрията миналата година Филипините са изнесли около 1700 метрични тона продукти на убе на стойност над 3 милиона долара, което е значителен скок от 20,4% спрямо нивото от 2024 г. Половината количество е купено от бизнесите в САЩ, а след тях са и тези в Канада, Австралия, Великобритания, Холандия и Нова Зеландия.

Според репортерите на BBC обаче неговата популярност не е мигновена, както при матчата. Напротив, убето е обявено за вкус на годината още през 2021 г. и 2023 г. В края на миналата и началото на тази година обаче се наблюдава все по-често и в индустрията, което силно увеличава търсенето му, a цената на ликьора от него достигна 60 долара бутилката в началото на годината, пише CNA.

Според Реджина Майсевичюте-Хейдън - заместник-директор по храни и напитки във фирмата за пазарни проучвания Mintel, причината за популяризирането му е, че цветът му е "силно фотогеничен". Макар да звучи лековерно, всеки втори клиент във Великобритания посочва социалните медии като причина за покупката си на напитка с убе, коментира тя пред The Guardian.

Как се отразява на местните?

Не всички филипинци обаче са доволни от комерсиализацията на продукта. Някой изразяват недоволството си от присвояването му от големите компании и дори обявяването му за японски корен. Това засяга културата на страната, където убето се свързва с паметта на семейството.

"Фермерите не печелят непременно от това, но виждам огромни марки, които не са филипински, да печелят", споделя местен създател на съдържание.

Освен по-популярните брандове като Starbucks и Costa Coffee обаче, филипинските кафенета във Великобритания се радват на висока популярност, смятат от BBC: "В Лондон видях жена, която е пътувала 200 мили, за да опита замразено ледено лате с убе от независимо филипинско кафене. Така че да, както по-големите компании, така и по-малките филипински пекарни и кафенета също се възползват."

Други споделят, че макар да са горди от световния интерес, се притесняват от все по-осезаемият недостиг на лилавия картоф на филипинския пазар. Оказва се, че дори преди световния интерес, продуктът е бил в недостатъчни количества поради широкото му разпространение сред местните, а Бюрото по селскостопанска статистика отчита по-малко от половината произведено количество убе, сравнено с това отпреди 20 години.

Според екологичната журналистка Джесет Енано сега местните фермери са още по-притеснени от това дали ще успеят да задоволят световното търсене поради това, че кореноплодното е силно чувствително на екстремни климатични условия, които често се срещат по тези географски ширини, както и недостига на подходяща земеделска площ. Освен количеството обаче, качеството също е подложено на натиск:

"Сега получавам запитвания от почти всеки континент на света. Така че с внезапния скок в търсенето, започнах да наблюдавам спад в качеството на убе. Ако в миналото имах партиди убе, идващи от различни ферми с около 60% до 70% лилави грудки, сега виждам ферми, които доставят дори по-малко от 10% лилави", коментира представител на местното сдружение Filipino Ube House.

По-високото търсене обаче води до повишаване на цената не само за международния пазар, но и за местния. Много често обикновените жители на страните, които произвеждат световно популярни продукти, не могат да си позволят разликата в стойността, което прави традиционния за тяхната кухня и култура продукт недостъпен.

Съществува и друг риск - концентриране на местното производство върху лилавия картоф, което след преминаване на тренда, може да породи излишък и обезценяване на продукцията, коментират от BBC. Подобна ситуация възникна в Малайзия след спада на търсенето на дуриан от китайския пазар.

Предизвикателствата пред филипинските фермери повдигат въпроса ще успее ли местното земеделие да задоволи нарастващия интерес на Запада към убето. На този етап данните насочват по-скоро към негативен отговор. От Министерството на търговията и индустрията дори изразяват притесненията си, че страната внася растението от Виетнам, а Китай също развива производството му. Това показва, че има опасност Филипините да изгубят пазарния си дял в световен мащаб и да не успеят да се възползват от пълния потенциал на новата тенденция.