Към края на четвъртото тримесечие на 2025 г. свободните работни места у нас са 17,7 хил., или с 5.3% повече спрямо края на четвъртото тримесечие на 2024 година. Това показват актуалните данни на Националния статистически институт (НСИ). Коефициентът на свободни работни места (съотношението между свободните работни места и сумата от заетите и свободните работни места) е 0.8%.

На този фон броят на заетите намалява спрямо предходното тримесечие на годината, което е знак за задълбочаващо се разминаване между търсене и предлагане. Данните очертава един структурен проблем - икономиката създава работни места, но не в същите сектори и при същите условия, при които има налична работна сила.

Най-силен тримесечен спад на заетостта се наблюдава в секторите "Хотелиерство и ресторантьорство" (-6,3%), "Селско, горско и рибно стопанство" (-5,0%) и "Операции с недвижими имоти" (-3,2%). Единственият по-осезаем ръст на заетите на тримесечна база е в "Хуманно здравеопазване и социална работа" (+1,3%).

На годишна база заетостта все пак се увеличава с 29,3 хил. души, или с 1,3%, като най-голям принос имат здравеопазването (+11,7 хил.), строителството (+5.6 хил.) и търговията (+5,1 хил.). Най-голям годишен спад има в "Преработваща промишленост" (-7,6 хил.) и "Селско, горско и рибно стопанство" (-1,6 хил.).

Колкото до възнагражденията, в сектори като преработващата промишленост и селското стопанство, където се отчита спад или ограничен ръст на заетостта, заплатите остават сравнително ниски - около 1 150 евро и около 900 евро. Това поставя тези дейности в по-слаба позиция при привличането и задържането на работна сила.

Същевременно заплащането в други части на икономиката са значително по-високи - например в "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения", където средната заплата достига около 2 935 евро.

Проблемът на пазара на труда не е липсата на работа. Въпреки увеличението на свободните позиции, коефициентът им остава нисък, което показва, че недостигът на работна сила е концентриран в конкретни направления. Сектори като туризма и земеделието освобождават хора, докато здравеопазването и други дейности търсят кадри, които трудно намират.