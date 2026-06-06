Всеки поне веднъж вече е използвал функцията на Google за генерирани резюмета на информация, които изкачат най-горе в резултатите. Идеята е просто да напишеш някакъв въпрос в търсачката и автоматично се генерира отговор, базиран от няколко статии.

Според доклади на StatCounter компанията Google държи над 90% от глобалния пазарен дял при търсенията на всички устройства. Други проучвания пък показват, че до 70% от всички онлайн преживявания започват с търсачка .

Хората използват легендарната търсачка цели 5 трилиона пъти годишно. Накратко, това означава, че един-единствен алгоритъм все по-често ще решава какво да знаем, как да мислим и как да живеем.

Тихата война

В момента сме свидетели на тиха война за бъдещето на дигиталния свят.

От едната страна е Google, чиито разработчици са сигурни, че новите им инструменти с AI ще вдъхнат нов живот на интернет и ще направят намирането на информация по-лесно от всякога.

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От другата страна обаче стоят създателите на сайтове, медиите и авторите на съдържание, които виждат в това решение чист апокалипсис. Откакто AI Overviews обаче бе пуснат, преди вече две години, комични ситуации заливат социалните мрежи.

Някои потребители осъзнават, че от месеци не са посещавали легендарният сайт Уикипедия, за да прочетат информация. Трафикът е спаднал с над 20% за последните няколко години. "Защо да си губим времето там, когато можем да питаме AI?", пишат хората във форума Reddit.

Лепило в соса и камъни за закуска

На въпрос как да накараме кашкавала да не пада от пицата, ботът на Google най-спокойно посъветвал потребител да добави "около 1/8 чаша нетоксично лепило към соса". Друг човек се оплаква, че при търсене AI му препоръчал да яде по един малък камък на ден заради витамините в него.

Преди време AI функцията твърдеше, че бившият президент на САЩ Барак Обама е мюсюлманин. Докато Обама беше на власт, имаше множество конспиративни теории, че той тайно практикува исляма, въпреки че е християнин, пише Sky News.

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Експертите предупреждават, че изкуственият интелект няма реално разбиране за света, нито притежава здрав разум . Той е просто езиков модел, обучен върху огромни масиви от данни от интернет.

Когато търсачката постави AI на преден план, той започва да смила напълно безкритично всичко - от сериозни научни статии до абсурдни шеги, коментари във форуми и откровени лъжи.

Ще умре ли Интернет?

Разбира се, всичко това не означава, че дигиталният свят отива към своя физически край. Както отбелязва BBC, интернет няма да изчезне. Социалните мрежи днес бележат рекордни нива на посещаемост, а сайтовете, които заложиха на платено съдържание и абонаменти, буквално процъфтяват.

Голямата промяна няма да бъде в самото съществуване на мрежата, а в начина, по който всеки един от нас намира, открива и консумира информация онлайн.