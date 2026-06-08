Wizz Air ще стане първата европейска нискотарифна авиокопания, която ще предлага напредналата технология на Starlink за интернет на борда през 2027 г. Това става ясно от прессъобщение на компанията.

Очаква се всеки самолет от ново поколение на Wizz Air да бъде оборудван с технологията на SpaceX, независимо от маршрута или дестинацията.

Около 40 авиокомпании по света вече са внедрили или започнали интеграцията на сателитния интернет Starlink в своите самолети. Сред най-известните превозвачи, които вече предлагат услугата на пътниците си, са airBaltic , United Airlines, Air France, Qatar Airways, Lufthansa и Hawaiian Airlines.

Интертнетът ще яде гориво

Глобалната сателитна мрежа на SpaceX - Starlink, осигурява високоскоростен интернет с ниско закъснение в цялия свят чрез хиляди сателити в ниска околоземна орбита.

Според Илон Мъск технологията е решение за отдалечени региони, мореплаване и авиация, тъй като изисква единствено малка антена и чиста видимост към небето.

Интересно е обаче, че антената - колкото и да е малка, си има своята скрита цена, измерваща се в гориво. Дори да е аеродинамична, тя променя съпротивлението на самолета и добавя тегло, което изгаря по над 10 литра керосин на всеки час във въздуха.

Защо Ryanair не го искат?

Изпълнителният директор на Ryanair Майкъл О'Лири официално отхвърли внедряването на Starlink именно по съображения за икономия, което дори доведе до онлайн скандал между него и Мъск в социалните мрежи.

В официалните си изявления О'Лири твърди, че допълнителното въздушно съпротивление от антената върху фюзелажа всъщност ще вдигнат разхода на гориво с около 2% . За мащаба на компанията това означава между 200 и 250 милиона долара допълнителни разходи за керосин всяка година.

Тъй като средният полет на компанията в Европа трае само около 1 час и 15 минути, времето във въздуха е твърде малко. Малко ще са пътниците, които ще искат да доплащат допълнително за толкова кратко време.

Ryanair не са против интернет технологиите изобщо. Шефът им сподели пред Business Insider , че когато технологията напредне и антените станат напълно вградени, всички авиокомпании, включително бюджетните, ще предлагат напълно безплатен Wi-Fi .

Дотогава обаче, приоритет за тях остава ниската цена на билета, а не сърфирането в мрежата.

Нищо не е безплатно

За разлика от United и Air France, които покриват абонамента от около 12 500 долара на месец на самолет, интернетът на Wizz Air първоначално ще се плаща.

Авиокопманията планира да предложи безплатен достъп, но само за текстови съобщения по време на тестовите периоди на системата.

Wi-Fi и развлекателна система ще започнат да се появяват чрез услугата, наречена "Wizz Play", но ще плаща само този, който иска.

За търсещия билети, който се стреми към възможно най-ниската цена, нищо не се променя. Стандартният икономичен билет на Wizz остава конкурентен, пише сайтът за авиация Fly 4 Free.