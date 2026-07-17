Авиокомпаниите по света отчитат рекордни печалби в последните си публикувани резултати, показва анализ на дубайската инвестиционна компания One Investments - деветте най-печеливши превозвача заедно натрупаха 25,11 млрд. долара нетна печалба, пише Euronews.

Emirates оглавява класацията втора поредна година с рекордна нетна печалба от 5,4 млрд. долара.

Американската Delta следва с 5 млрд. долара, а United е с 3,4 млрд. долара.

Следват европейските шампиони: Ryanair отчете 2,26 млрд. евро печалба до март - ръст от 40% заради по-високите цени на билетите, а Turkish Airlines реализира около 2,4 млрд. долара при рекордни приходи, макар печалбата ѝ да намаля.

Резултатът на Singapore Airlines от 2,1 млрд. долара всъщност е около 1,3 млрд. долара плюс еднократна счетоводна печалба след сливането на Air India и Vistara.

Qatar Airways отчете 1,94 млрд. долара, Cathay Pacific - около 1,27 млрд. долара за трета поредна силна година, а японската ANA - около 1,1 млрд. долара.

Класацията включва само отделни превозвачи, не групи с множество марки като IAG и Lufthansa Group - затова British Airways и Lufthansa липсват. Qatar Airways и Emirates Group отчитат резултати само на ниво група, затова цифрите остават непроменени.

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Класацията улавя бранша в своя връх точно преди условията да се променят.

Резултатът на Qatar Airways всъщност е спад от близо 10%, въпреки рекордната оперативна печалба, след като конфликтът затвори катарското въздушно пространство през последното тримесечие.

"Рядко се случва една-единствена финансова година да поиска от една организация да покаже едновременно най-доброто, на което е способна, и издръжливостта, с която разполага", заяви главният изпълнителен директор Хамад Ал-Хатер.

Emirates превози с 1% по-малко пътници по същата причина.

Според One Investments горивото е формирало около 25,8% от оперативните разходи през 2025 г., а цената му скочи над 150 долара за барел след прекъсването на трафика през Ормузкия проток. Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) предупреди, че печалбите в бранша вероятно ще паднат наполовина тази година, въпреки че петролът в момента се търгува около 85 долара за барел.

Ryanair, която е хеджирала 80% от горивните си нужди на цена около 67 долара за барел, отказа да даде прогноза за следващата година, позовавайки се на слаба видимост.

Следващото издание на тази класация може да изглежда съвсем различно, коментира медията.