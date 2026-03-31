Авиационната индустрия е изправена пред едно от най-тежките си изпитания от пандемията насам. Месец след началото на американско-израелската военна кампания срещу Иран цените на авиационното гориво са се удвоили за по-малко от три седмици — от около 85-90 долара за барел преди конфликта до над 200 долара в някои регионални летища.

В Сингапур, регионалният еталон за авиогориво, цената достигна 230 долара за барел, или 135% ръст спрямо февруарските нива. И ако големите превозвачи имат буфери, за нискотарифните авиокомпании заплахата е екзистенциална.

Заради скъпия напоследък петрол: Големи авиокомпании повишават цените на билетите

Възможно е и пренасочване на полети в други региони

Бизнес моделът на евтините превозвачи е изграден върху максимален обем пътници при минимална цена на билета — стратегия, която оставя изключително тънки маржове. Авиационното гориво представлява около 25% от оперативните разходи на авиокомпаниите, а нискотарифните превозвачи са непропорционално уязвими, тъй като то заема по-висок дял от общите им разходи.

Когато цените на горивото се удвояват за дни, а билетите са продадени седмици по-рано на фиксирани цени, загубите са неизбежни.

В Азия последствията са незабавни. Индийската SpiceJet е особено засегната заради интензивния трафик между Индия и Близкия изток — само от Дубай оперират 77 полета седмично. Агенцията за кредитен рейтинг на Индия вече промени прогнозата си за авиационния сектор от "стабилна" на "негативна", цитирайки по-слабата рупия и поскъпналото гориво.

В САЩ рейтинговата агенция Moody's е с недвусмислена констатация: JetBlue, Spirit и Frontier са били нерентабилни още преди последния скок.

При цена на Брент от 80 долара за барел (а не $69, каквато беше ситуацията), оперативната печалба на американските авиокомпании е щяла да се свие наполовина — до около 6 милиарда долара.

При сегашните нива от над 100 долара математиката е жестока. Spirit Airlines вече е в процедура по несъстоятелност и предупреди, че продължаващият ценови шок може да провали преговорите с кредиторите и да наложи ликвидация.

На другия полюс са Delta и United — компании с високи оперативни маржове, силна ликвидност и значителен дял от премиум приходи. Главният изпълнителен директор на United Скот Кърби моделира сценарий с Brent на 175 долара за барел, задържан над 100 долара до 2027 г. — и вместо паника вижда "възможност да придобием активи и да поемем мрежови промени".

Генералният директор на IATA Уили Уолш е категоричен: "Индустрията ни не може да поеме увеличението на цената на петрола. Неизбежно е билетите да поскъпнат."

Сега авиокомпаниите трябва да намаляват тарифите, за да стимулират отслабващото търсене, докато горивото ги тласка в обратната посока.

Анализатори на J.P. Morgan предупреждават, че устойчиво високите цени на горивото могат да ускорят прочистването сред слабите нискотарифни превозвачи — и да оставят пазара в ръцете на малко на брой силни играчи.

Историята познава този сценарий: кризата от 2008 г. предизвика вълна от сливания, свила американския пазар до четири доминиращи авиокомпании. Сега историята може да се повтори.