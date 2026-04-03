За борба с нарастващите разходи за горива, Австралия ще предостави общо до 1 млрд. австралийски долара (693 млн. щатски долара) безлихвени заеми на критични бизнеси в страната, предимно транспортни оператори и производители на изкуствени торове. Това заяви премиерът Антъни Албанезе, съобщи Reuters.

Пакетът от мерки за подкрепа идва, тъй като войната в Иран нарушава световните енергийни доставки, повишавайки цените на енергоносителите и съответно на горивата на бензиностанциите. А това предизвиква в Австралия опасения дори за наличността им, тъй като страната внася повече от 80% от горивата си от чужбина.

Страхът от недостиг на горива предизвика паническото им купуване в някои региони на страната, въпреки уверенията на правителството, че на пазара има достатъчно наличности на горива.

"Никое правителство не може да обещае да премахне натиска от високите цени, който тази криза ще наложи. Но можем да създадем "буфер" срещу най-лошото от него, или "амортисьор" във време на глобални шокове", коментира премиерът Албанезе.

По-конкретно, безлихвените заеми ще бъдат предложени на предприятията, чиято дейност се счита че е от съществено значение за поддържането на критичните вериги за доставки, като им помагат да преодолеят непосредствения финансов натиск.

По думите на Албанезе, този ход за предоставяне на безлихвени заеми подчертава фокуса на лявоцентристкото му правителство за облекчаването на натиска за повишаване на разходите за живот - приоритет, който ще бъде заложен във федералния бюджет.

В своето национално обръщение вчера, Албанезе подчерта, че икономическите последици от войната в Близкия изток ще се запазят с месеци, засягайки както домакинствата, така и бизнеса, и предупреди, че предстоящите месеци "може да не са лесни" (икономически).

За да облекчи натиска върху доставките на горива и да ограничи покачването на цените им, правителството вече намали наполовина акциза на горивата.

Като допълнително облекчение за автомобилистите, австралийските щати се споразумяха да се откажат от увеличенията на данъка върху стоките и услугите при сделките с горива.