Mercedes-Benz проучва възможности за навлизане в отбранителния сектор, заяви главният изпълнителен директор на компанията Ола Келениус пред Wall Street Journal в края на миналата седмица. Светът е станал по-непредсказуем и Европа трябва да засили отбранителните си способности, посочи той, добавяйки, че ако компанията може да изиграе позитивна роля в това, тя е готова да го направи.

Кеениус уточни, че дейностите в отбранителния сектор ще останат "малък дял" в сравнение с основния автомобилен бизнес на групата. В същото време той призна, че секторът може да се превърне в "растяща ниша", допринасяща за приходите - при условие че е икономически жизнеспособна.

Mercedes-Benz вече има ограничено присъствие в отбраната - чрез военни версии на джипа G-Class и посредством дялово участие в Daimler Truck, чиято гама включва камиони и логистични превозни средства с военна употреба. Исторически погледнато, предшественикът на групата Daimler-Benz е произвеждал военна техника по време на двете световни войни, включително танка T-V Panther, който се смята за един от най-добрите за времето си.

Volkswagen и Rheinmetall също в играта

Германският автомобилен гигант не е сам в новата си отбранителна посока. Volkswagen проучва производство на военни транспортни средства в своя завод в Оснабрюк и води преговори с израелската компания Rafael Advanced Defense Systems за производство на компоненти за системата за противоракетна отбрана "Железен купол" - въпреки че поне на този етап изключва производството на ракети.

Отбранителният концерн Rheinmetall върви в обратната посока - разглежда възможността за преобразуване на автомобилни заводи за нуждите на отбраната, включително потенциалното поемане именно на завода на Volkswagen в Оснабрюк.

Изпълнителният директор Армин Папергер предупреждава обаче, че съществуващите автомобилни мощности са само частично подходящи, а преустройството би струвало скъпо.

Аерокосмическата компания Hensoldt пък набира активно квалифицирани кадри от доставчици като Continental и Bosch.

Автомобилите падат, отбраната расте...но с колко?

Контекстът е ясен: германската автоиндустрия е под сериозен натиск заради високите производствени разходи, слабото търсене в Европа, конкуренцията от Китай и митническите заплахи от САЩ.

През февруари Mercedes-Benz отчете срив в печалбата с около 49% - от 10,4 млрд. евро до 5,3 млрд. евро за 2025 г., при спад на приходите с около 9%. Със също толкова спаднаха и продажбите. Реално България е сред малкото европейски пазари на групата със стабилно силно представяне.

Отбранителният сектор се развива в обратната посока. Според Стокхолмския институт за изследване на мира (SIPRI), 100-те най-големи производители на оръжие в света достигнаха рекордни приходи през 2024 г. Тласъкът идва от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, след което военните разходи в Европа рязко нараснаха. Наскоро ЕС одобри пакет от 90 млрд. евро заеми за Украйна, включително 60 млрд. евро за военна помощ.

Анализаторите обаче са скептични дали отбраната може реално да компенсира спада в автомобилния сектор. Само за 2024 г. германската автоиндустрия генерира над 540 млрд. евро приходи - срещу около 30 млрд. евро при петте най-големи германски отбранителни компании за 2023 г. При военната продукция има ясни пикове и спадове на търсенето, заради които е трудно цялата икономика да зависи от този тип производства.