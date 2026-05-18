Активи за 50 000 евро, месечен нетен доход от 3100 евро за София / 2600 евро за останалата част от страната или използване на много финансови продукти наведнъж. Това са трите начина, по които клиентите на "Уникредит Булбанк" могат да станат част от анонсираната днес пред медии нова програма Prime за по-висококачествено обслужване.

Тя представлява "премиум банкиране, създадено за клиенти, които ценят времето си и личното отношение" или казано по-просто - предлага много от предимствата на частното банкиране на лица, които все още не са достигнали необходимите активи за него (200 000 евро).

"Ние ги виждаме тези клиенти като бъдещите заможни клиенти. Това са хора, които в момента имат много добри доходи, доста над средните за страната, но все още не са натрупали активи от 50 хил. евро при нас. Смятаме, че и на тях трябва да дадем подходящо обслужване, така че да им помогнем да влязат в горния сегмент — да станат заможни", обясни Борислав Генов, главен директор "Банкиране на дребно".

Програмата е предвидена към момента само за физически лица (а в бъдеще и за юридически) и ако не попадате в изброените клентски варианти, можете да заплатите месечна такса в размер на 9,60 евро.

Ключовият елемент в Prime е персоналният банкер — конкретен човек, към когото клиентът може да се обръща при по-важни финансови решения. От банката подчертават, че идеята не е този контакт да замени дигиталните канали за ежедневни операции, а да ги допълни там, където е нужна експертиза — например при покупка на жилище, инвестиции, управление на натрупани средства или планиране на по-дългосрочни цели.

"Клиентите искат добри дигитални канали. Искат всичко да се случва бързо, лесно, навсякъде и по всяко време. Същевременно обаче, когато имат по-важни решения в живота си, имат нужда от човек, от банката, от лично отношение", посочи Генов.

По думите му това важи дори за най-младите клиенти. От банката са очаквали, че поколението Z ще предпочита изцяло дигитално обслужване, но разговорите с клиенти са показали друго — при важни финансови решения и те искат да имат ясен контакт с професионалист, към когото могат да се обърнат.

Prime клиентите ще бъдат разпознавани в различните канали на банката — в контактния център, в клоновата мрежа и в мобилното банкиране. В приложението те ще виждат специална секция със своя личен банкер, включително възможност за директен контакт по телефон или имейл. В клоновете обслужването също ще бъде приоритетно, като моделът се въвежда не само в София, а във всички точки на страната, където банката има присъствие.

Според "Уникредит Булбанк" целта е около 10% от клиентите на банката да бъдат обхванати от този модел на обслужване или 100 000 физически лица. От институцията подчертават, че Prime е разработен в България и вече се възприема като модел, който ще бъде внедряван и на други пазари в групата.

По думите на мениджмънта именно тук е формулирана идеята за комбиниране на дигитална бързина, персонално обслужване и по-висок стандарт за клиенти с потенциал. "Много се гордея, че това беше възприето от колегите ни в групата и предстои да бъде експортирано и внедрено на девет пазара", посочи Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на "Уникредит Булбанк".