Нов мобилен кран с товароподемност минимум 124 тона и максимален работен радиус от поне 48 метра ще придобие с европейско финансиране варненския пристанищен оператор "Поддържане чистотата на морските води" АД, съобщиха от Областния информационен център в морската ни столица.

Общият бюджет на проекта е 5 009 075,43 евро. Той се финансира от програма "Транспортна свързаност" 2021-2027.

Новото оборудване ще се използва за обработка на генерални товари, контейнери, тежки и насипни товари на пристанищен терминал "ПЧМВ-Варна", става ясно от официалното съобщение.

Кранът ще увеличи обема на обработваните интермодални единици с около 25% - за насипните товари и контейнери по железница и море, и с над 10% за товарите с автомобилен и морски транспорт.

Крайната цел е пристанищният капацитет за морски товари да бъде запълнен на 100%.

Новата техника освен това е по-екологична. "За разлика от използвания до момента кран, който функционира с дизелово гориво, новият ще работи с електричество, с възможност за допълнително алтернативно задвижване. Подмяната на съществуващия кран с нулевоемисионен ще доведе до намаляване на шума и въглеродния отпечатък, както и до повишаване безопасността и сигурността на работната площадка", подчертават от ОИЦ-Варна.

"Поддържане чистотата на морските води" е създадено през 1972 г. Дейността му включва поддържане чистотата на морските води, акваторията на пристанищата и подходните канали; почистване на петна от нефт и нефтопродукти техническо обезпечаване и мерки за ограничаване на опасността от замърсяване при товаро-разтоварните операции и ремонт; приемане и преработване на твърди и нефтени отпадъци, получени при експлоатацията на морските плавателни съдове, пристанищата и свързаните с тях дейности.

Освен това обаче дружеството има многоцелеви терминал на северния бряг на входа на канала на Варненското езеро, като там има 3 крана и 7 големи силоза.

Работи се предимно с насипни зърнени култури. За 2024 г. общият обем на всички обработени товари е 1 201 778 тона, като целта е с помощта на модерното оборудване до 2049 г. той да достигне до над 3,3 млн. тона годишно.

За "Поддържане чистотата на морските води" работят над 160 души. Приходите за 2024-а са близо 20,5 милиона лева при 3,1 милиона лева печалба.