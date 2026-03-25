GLC е най-популярният модел на Mercedes-Benz от години - лидер в класациите по целия свят. Новата му електрическа версия беше представена днес от официалния представител на марката за България - Силвър Стар. Изцяло новият електрически GLC е с емблематичен дизайн, универсален и комфортен, без да губи своята спортна бързина.

Автомобилът е създаден за основния сегмент на платформата "Mercedes-Benz Electric Architecture". Благодарение на високоефективното електрическо задвижване на задния мост, на двустепенна предавателна кутия и на допълнителния преден задвижващ модул с възможност за изключване (Disconnect Unit), пробегът надхвърля 700 км с едно зареждане. Това води до разход от само 14.9 kWh на 100 км (по WLTP).

Благодарение на 800-волтовата технология, само 10 минути зареждане добавят над 300 км пробег. С функцията за двупосочно зареждане новото GLC ще може да съхранява енергия, да захранва дома или дори да подпомага електрическата мрежа, когато съответната регулаторна рамка за това е готова.

Най-забележимото в екстериора е новата решетка, която носи емблематичната хромирана рамка и оригиналното изобретение на Вилхелм Майбах от началото на 1900-те. Структурата тип "пчелна пита" е с 942 светещи елемента създават анимация и гарантират разпознаване през нощта.

Благодарение на интелигентното въздушно окачване, познато от флагмана S-класа, новият GLC абсорбира неравности и вибрации. Влияние оказват и постоянната 5G-свързаност, Car2X и MIC (Mercedes Intelligent Cloud). Моделът притежава и функциите MB.DRIVE ASSIST, 5 радарни сензора, 12 ултразвукови сензора и до 10 камери.

Багажникът е с обем от 570 литра, а при сгънати задни седалки капацитетът нараства до 1740 литра. Предният багажник (frunk) добавя още 128 литра товарно пространство и може да се отваря частично електрически чрез сензорно управление под звездата на предния капак.

Източник: Mercedes-Benz

Акцент е новият 99,3-сантиметров (39,1-инчов) MBUX HYPERSCREEN - най-големият екран, поставян досега в Mercedes-Benz, а панорамният покрив SKY CONTROL е изработен от едно цяло изолиращо ламинирано обезопасено стъкло, което може да се превключва между прозрачен и непрозрачен режим.

Новото GLC ще може да бъде видяно в шоурумите на Силвър Стар в София на 25-27 март, Пловдив на 30-31 март, Бургас на 2-3 април, Варна на 6-7 април и Евро Старс в Русе на 9 април. Стартовата цена за България е 61 600 € (без ДДС) и 73 920 € (с ДДС).