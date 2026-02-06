Моделът електрически мотоциклет на марката Aurus, с наименованието Merlon, е сертифициран в Русия. Електрическият мотоциклет е получил типово одобрение за превозно средство, съобщи РИА Новости, позовавайки се на документа.

Наличието на т.нар. типовото одобрение на електрическия мотоциклет Merlon, позволява неговото производство и продажба на територията на Русия. В документа се посочва, че производителят на мотоциклета е Държавният изследователски център НАМИ. Разработката на руския електрически мотоциклет Aurus Merlon, е започнала през 2019 г., по искане на Министерството на промишлеността и търговията.

Основното предназначение на Merlon е да участва в кортежи на висши държавни служители и дипломатически мисии, според официалната информация за превозното средство, дадена от разработчика НАМИ.

Мотоциклетът е оборудван с електрически двигател с максимална 30-минутна мощност от 64 киловата (87 конски сили).

Според придружаващите чертежи на мотоциклета, той ще бъде снабден и с "люлка", което увеличава ширината на превозното средство до 1,9 метра, като дължината на Aurus Merlon става почти 2,3 метра, а височината е 1,5 метра.