Европейската централна банка реши да запази нивото на основните лихви - което всъщност не е (голяма) изненада за анализаторите. Това стана след проведеното двудневно заседание на финансовата институция, на което за първи път и България взе участие, в лицето на управителя на БНБ Димитър Радев.

Така, за пето поредено заседание от юни 2025 г. насам, ЕЦБ остави на ниво от 2 на сто депозитната лихва (лихвата получавана от търговските банки, когато депозират средства овърнайт в Централната банка), остава лихва от 2,15 процента за основните операции по рефинансиране (лихвата, плащана от банките, когато заемат от ЕЦБ средства за срок от една седмица), както и 2,40 процента е лихвата по пределното кредитно улеснение, по която банките могат да заемат средства от ЕЦБ овърнайт.

Управителният съвет на ЕЦБ е решен да осигури стабилизиране на инфлацията на целевото равнище от 2% в средносрочен план. При определянето на подходящия курс на паричната политика, той ще следва основан на данните подход, заседание по заседание.

По-специално, решенията му за основните лихвени проценти, ще се основават на оценката му за перспективата за инфлацията и свързаните с нея рискове, въз основа на постъпващите икономически и финансови данни, динамиката на основната инфлация и силата на трансмисионния механизъм на паричната политика. Управителният съвет не се ангажира предварително с определена траектория на лихвените проценти.

През миналата година финансовата институция понижи основните си лихви с общо два процентни пункта до юни 2025 г., спрямо исторически най-високото равнище от 4 на сто, достигнато през 2023 г., на фона на растяща инфлация тогава.

Вчера предварителните данни на Евростат за януари 2026 г. показаха, че инфлацията в еврозоната се е забавила до 1,7 на сто - най-ниското равнище от септември 2024 г. Това се дължи основно на поевтиняването на енергоносителите като цяло в страните от еврозоната. А базисната инфлация, която изключва категории със силно променливи цени като енергоносители и храни, също отбелязва лек спад - до 2,2 на сто.