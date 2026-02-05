Бумът на изкуствения интелект превърна Nvidia в най-скъпата компания в света, достигайки пазарна капитализация над 5 трилиона долара. Той увеличи приходите на Google и Microsoft и направи ChatGPT познат на всеки. Но AI лудостта не се ограничава само до производителите на чипове или софтуер за изкуствен интелект.

Компаниите за производство на паметите също се възползват щедро от AI експлозията. Центровете за данни на AI съдържат хиляди сървъри, които обслужват ежедневните AI приложения. Както сървърите, така и процесорите на Nvidia и AMD са напълно безполезни без невпечатляващите на пръв поглед DRAM оперативна памет и NAND чипове за съхранение.

Така изграждането на AI центрове за данни превърна тези компоненти в изключително търсени стоки. Производителите не могат да задоволят търсенето, което създава глобален дефицит. Това изпрати цените на акциите в орбита, пише Yahoo Finance в свой материал.

Истинска експлозия

Кризата с дефицита на памет и съхранение се подготвяше с години. По време на COVID потребителите и предприятията закупиха компютри и съответно памет в огромни количества. Но търсенето спадна рязко, оставяйки компаниите с големи годишни спадове, преди AI истерията да поеме щафетата.

Western Digital отчете ръст на приходите от 11% през 2022 г., последван от спад от 34% през 2023 г. и скромно увеличение от 6% през 2024 г. Продажбите обаче експлодираха през 2025 г., като скочиха с 51%.

Нещо повече, в края на февруари миналата година Sandisk започна да се търгува самостоятелно след отделянето си от Western Digital. За този период нейните акции са скочили с умопомрачителните 1833%.

Micron имаше подобна динамика на тази на WD, като компанията отчете първия си скок още през 2024 г. (62%), за да го повтори и през 2025 г. (49%). Тя даже излезе от потребителския сегмент и спря марката си памети Crucial, за да се съсредоточи върху корпоративния пазар.

Micron междувременно видя приходите да скачат с 29% през 2021 г. и 11% през 2022 г., за да се сринат с 49% през 2023 г. Но продажбите се възстановиха с 62% през 2024 г. и още 49% през 2025 г.

"Ако сте публично търгувана компания, по-високите маржове и по-последователното търсене идват от хиперскейлърите, всичко свързано с AI", каза анализаторът на Forrester Алвин Нгуен.

Машина за пари

Защо глобалният дефицит на памет и съхранение настъпи едва в края на 2025 г.? Защото компаниите вероятно имаха натрупани количества след пандемията. Сега обаче нещата са различни.

"В някакъв момент миналата година, докато търсенето на изчислителна мощ продължаваше да се ускорява, достигнахме точката, в която предлагането на чипове за памет не беше достатъчно, за да отговори на търсенето, създадено от Nvidia, а после все повече от Broadcom и AMD", обясни анализаторът на D.A. Davidson Гил Лурия пред Yahoo Finance.

При ограничени доставки производителите могат да налагат по-високи цени за паметта и съхранението си. Така се печелят пари и инвеститорите забелязаха това.

Акциите на Micron са скочили с 363% за последните 12 месеца, докато акциите на Western Digital са се увеличили с 490%.

Акциите на южнокорейския SK Hynix, един от най-големите производители на памет в света, скочиха с 375%. Японската Kioxia, която произвежда памети за съхранение, може да се похвали с ръст от 1062%.

Индустрията за памет и съхранение обаче е изключително циклична. И тъй като компонентите са стоки, оскъдността на AI ерата е основният катализатор, поддържащ цените високи.

Когато веригите за доставки се уравновесят и компаниите въведат повече производствени мощности, цените неизбежно ще спаднат, а с тях - и акциите.