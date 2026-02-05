Окончателно. Завинаги. Краят на една ера. С подобни заглавия медиите в Чехия информират за окончателното решение на страната да приключи с епохата на добива на каменни въглища. Както Money.bg писа още миналата година, до това се стига след близо 250 години история.

В края на февруари 2026-а година, или по-точно на 4-ти, в мината ČSM край Стонава, намираща се в източната част на страната, на повърхността беше изкарана символично последна количка с въглища от дълбочина 1300 метра, предадоха световните агенции. Как обаче се стигна до това?

Мината ČSM е последният активен обект на OKD - наследник на някогашния минен гигант, който в продължение на десетилетия осигурява основното гориво за чешката индустрия. Решението за затваряне идва в контекста на намаляващите цени на въглищата и слабия интерес на пазара, както и на нарастващите разходи по опазване на околната среда.

OKD обяви, че е предвидила значителни средства за социални плащания и ликвидационни дейности. Според данни на компанията общият размер на разходите достига около €185 милиона. Над €52 милиона от тях са предназначени за социалната програма за служителите. Казано накратко - изцяло икономически причини.

"Искаме да използваме този исторически момент, за да отдадем почит на всички миньори - през почти 250 години това са били около десет поколения", заяви генералният директор на компанията Роман Сикора.

Със затварянето на мината в индустриалния регион Моравско-Силезия приключва цяла епоха. Около 700 служители ще останат ангажирани с дейностите по закриване и обезопасяване на обекта. За останалите служители държавата е предвидила програми за преквалификация.

Любопитен факт е, че общата дължина на галериите и коридорите на затворената вече мина надхвърля един милион метра. През 1992 година на дълбочина около 900 метра там е била сключена сватба между миньор-електротехник и продавачка. Година по-рано подземна обиколка на мината е направил и тогавашният президент на Чехословакия Вацлав Хавел.