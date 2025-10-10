Чуждестранните туристи в Чехия вече не идват само за забележителности, бира и сувенири. Това лято страната бележи интересна тенденция, според която явно се утвърждава като предпочитан естетичен център на Европа, пишат местни медии. Приходите от пластична хирургия и стоматологични услуги сред чужденци отбелязват ръст от 1/3 спрямо миналата година, сочат данни на Global Payments.

Осезаем ръст на разходите

Общите разходи на чуждестранни туристи в Чехия през летните месеци възлизат на над 7,4 милиарда чешки крони (302 милиона евро), което е с 8% повече спрямо миналото лято. Средната транзакция с чуждестранни карти достига приблизително 38 евро, което е почти два пъти повече от средната сума, похарчена от местните - 23 евро.

И нещо любопитно, най-голямото еднократно плащане, обработено от терминалите на компанията, е почти 50 хиляди евро за услуги в неназован хотел.

Заведения, луксозни покупки и здравен туризъм

Ресторантите, посещавани от туристи, отчитат 20% ръст на приходите през юли и август, докато баровете регистрират 41% увеличение. Магазините за сувенири и операторите на паркинги също отбелязват по-високи разходи от чужденци.

Чуждестранните туристи харчат най-много за бижута и луксозни часовници, като разходите за тях се увеличават с 39% спрямо миналата година, сочат данните.

Все повече туристи посещават Чехия за естетични процедури и стоматологични услуги. Чуждестранните пациенти са похарчили около 2 милиона евро в частни клиники това лято, като отчетените средни разходи за зъболекар са били от порядъка на 200 евро, а тези за естетични процедури - малко над 650 евро средно.

Кой харчи най-много?

Германците остават най-големите чуждестранни клиенти с похарчени почти 65,5 милиона евро. Второто място е за словаците (приблизително 32,2 милиона евро) и ирландците (28,3 милиона евро). Почти двойно увеличение на разходите в страната отчитат турците, с което достигат 4,6 милиона евро (при малко под 2,5 през миналата година).